Tin nóng Cbiz 15/10: La Vân Hi bị bạn diễn 'đấm' đến nhập viện, Dương Dương, Đặng Luân đọ sắc

La Vân Hi trong quá trình quay phim bị bạn diễn 'đấm' đến nhập viện

Tối 14/5, thông tin La Vân Hi bị thương trong quá trình quay phim Người Theo Đuổi Ánh Sáng dẫn tới phải nhập viện được lan truyền trên mạng xã hội.

Đoàn phim đăng weibo tường thuật rõ quá trình xảy ra sự cố như sau:

Ngày hôm qua quay phân cảnh La Vân Hi (vai La Bản) bị đồng đội là Kỷ Hoán Bác (vai Đại Bằng) đấm một cái vì tức giận, tuy nhiên trong quá trình quay do diễn viên không khống chế được lực và khoảng cách an toàn, dẫn đến việc La Vân Hi bị thương ngoài ý muốn. Ngay sau đó, La Vân Hi đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để tiến hành chữa trị, trước mắt tình trạng không có gì đáng ngại.

Đoàn phim cũng bày tỏ rất xin lỗi La Vân Hi và các fans hâm mộ về sự việc ngoài ý muốn, sẽ tiếp tục sát sao theo dõi tình trạng bình phục của La Vân Hi.

Nam diễn viên Kỷ Hoán Bác đăng weibo xin lỗi

Trải qua hơn 3 tháng quay phim hôm nay là ngày quay cuối cùng: 'vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ kết thúc viên mãn, nhưng bởi vì một sai sót của tôi trong quá trình quay phim đã khiến Vân Hi bị thương. Trong khoảng khắc đó tôi vô cùng sợ hãi, vô cùng áy náy, áy náy vì đã đấm một người tốt như vậy, một diễn viên tốt như vậy, một anh em tốt như vậy bị thương. Tại đây, tôi vô cùng vô cùng xin lỗi, mong Vân Hi sớm khỏe. Và giải thích dưới cmt một số vấn đề như sau:

Dưới phần bình luận, Kỷ Hoán Bác cũng giải thích thêm 1 số vấn đề như: Không có chuyện đeo nhẫn và cảnh đánh là đánh giả, sự việc xảy ra ngoài ý muốn do nhập vai quá mức trong cảm xúc tức giận của nhân vật, sau khi xảy ra anh ấy đã rất áy náy, tự tát nhiều phát vào mặt mình và liên tục xin lỗi: 'Đối với việc làm La Vân Hi bị thương tôi vô cùng day dứt, vô cùng xin lỗi, tại đây tôi một lần nữa bày tỏ sự áy náy của mình'.

La Vân Hi đăng weibo báo bình an và trấn an fan hâm mộ

La Vân Hi nói mọi người yên tâm, bản thân đã được xử lý khẩn cấp, trước mắt không còn gì đáng ngại. Nam diễn viên cũng cho biết trong quá trình quay phim sẽ khó tránh khỏi sự cố bất ngờ, đây là đặc thù của nghề nghiệp này, đồng thời cũng bày tỏ nghề diễn đã đem lại cho mình rất nhiều cơ hội quý giá. Bộ phim này đã giúp anh hiểu rõ sự khó khăn của đội cứu hộ, hi vọng bộ phim sẽ khiến mọi người cảm động.

La Vân Hi bị bạn diễn 'lỡ tay' đấm bị thương phải nhập viện.

Nam diễn viên Kỷ Hoán Bác là bạn diễn của La Vân Hi trong bộ phim đang quay.

Người hâm mộ của La Vân Hi đang vô cùng đau lòng cho thần tượng.

