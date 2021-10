Chiều 4/10, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại vụ va chạm giao thông nghiêm trọng tại khu vực cầu Táo Đội thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Trung Chính và xã Phú Hoà, huyện Lương Tài, Bắc Ninh khiến dư luận bàng hoàng. Tại hiện trường, một chiếc ô tô con chở 5 người va chạm với xe ben khiến 3 người tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

(Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Chỉ trong 1 thời gian ngắn sau khi thông tin về vụ tai nạn giao thông ở Bắc Ninh bị lan truyền, nhiều dân mạng bàng hoàng khi nhận ra trên chuyến xe định mệnh ấy có 2 thành viên thuộc nhóm Youtube Duy Thường TV - trong đó 1 người là Nam Ok - Youtuber khá có tiếng trên mạng xã hội, sở hữu 1 lượng người hâm mộ đông đảo.

Thông tin Youtuber Nam Ok qua đời vì tai nạn giao thông khiến nhiều người hoang mang.

Không lâu sau đó, Đào Văn Thường - trưởng nhóm kênh Youtube Duy Thường TV đã đau đớn đăng tải 1 dòng trạng thái đầy xót xa trên trang cá nhân, như lời xác nhận về sự ra đi của Nam Ok cùng 1 thành viên khác trong nhóm.

'Aaaaa... Sao các em lại làm thế với anh? Tỉnh lại đi, tỉnh dậy với anh đi' - Lời 'gào thét' trong tuyệt vọng của trưởng nhóm kênh Youtube Duy Thường trước cái chết đầy đột ngột của 2 thành viên thân thiết khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Cho đến sáng nay (5/10), trưởng nhóm kênh Youtube Duy Thường TV dường như đã bình tĩnh lại được sau nỗi mất mát lớn, gửi lời thông báo tới bạn bè người quen về lễ an táng của 2 thành viên vừa không may qua đời. Ở phần bình luận dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ của Nam Ok, những người thường xuyên theo dõi kênh Youtube Duy Thường TV cũng lặng lẽ, buồn bã để lại lời tiễn đưa 2 chàng trai trẻ.