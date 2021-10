Chiều 4/10, một tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh lộ 285, thuộc địa phận giáp ranh xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Vụ va chạm xe cộ kinh hoàng đã khiến 3 người bị thương, 3 người tử vong gồm 2 nam và 1 nữ.

Your browser does not support HTML5 video.

(Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bắc Ninh gây xôn xao.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát đã xác định được danh tính của 2 nam nạn nhân trong vụ tai nạn trên là anh L.T và anh N.V.N (SN 2000, hay còn được biết đến cái tên Nam OK - 1 Youtuber khá có tiếng với giới trẻ). Về nạn nhân nữ còn lại, 1 số người thân và bạn bè của Nam OK cho biết đó là H. – người yêu của L.T.

Trên mạng xã hội, một số người thân và bạn bè của Nam OK xác nhận, nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn chính là H. - người yêu của L.T

Trên trang cá nhân của người được cho là nữ nạn nhân tên H., tài khoản P.T.K.H. không kìm nén được nỗi xót xa: 'Đời người thật vô thường, không biết trước được ngày mai ra sao, nên sống với nhau được ngày nào thì trân trọng nhau ngày đó.

Chị hối hận vì đã giận em, 2 tháng nay chị không nói chuyện với em. Chị biết em còn thương chị nhiều, mà chị giận nên em không dám nói. Giờ thì em đi mãi mãi rồi, chị biết nói chuyện với ai đây. Chị làm sao mà được ôm em nữa đây. Chị thật sự nhớ em lắm'.

Ngoài ra, chia sẻ với báo chí, đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, bước đầu đã xác định được người cầm lái là N.V.N.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.