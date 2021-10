Nữ MC Đường Lên Đỉnh Olympia: 'Đừng rơi vào bẫy so sánh bản thân mình với người khác'

Trong 1 clip đăng tải trên kênh Youtube cá nhân mới đây, Khánh Vy đã có 1 chia sẻ, 1 lời khuyên khiến nhiều người gật gù ngẫm nghĩ, tán thành. Cụ thể, nữ MC kể về 1 nghiên cứu cô mới đọc được, đó là những vận động viên đạt huy chương đồng thường hạnh phúc hơn những người đạt huy chương bạc, bởi lẽ những người đạt huy chương bạc thường so sánh mình với những người đạt huy chương vàng và ao ước được như vậy (so sánh nhìn lên trên). Còn những người đạt hay chương đồng hay so sánh là may quá vì mình đã có huy chương, khiến họ cảm thấy biết ơn, tự tin, vui vẻ hơn.

Khánh Vy truyền năng lượng tích cực cho khán giả thông qua những trải nghiệm, hiểu biết của mình.

'Đừng bao giờ rơi vào bẫy so sánh bản thân mình với người khác, tự ti, thất vọng với những gì người khác có mà mình không có. Nếu so sánh để có thêm động lực và tự nỗ lực phát triển bản thân thì tốt, nhưng nếu so sánh để dằn vặt bản thân thì đó là một cái bẫy mình cần thoát ra.

Tôi nghĩ trong cuộc sống không nhất thiết phải ở trong cuộc đua với bất cứ ai cả, nếu có thì chỉ nên đua với chính bản thân mình thôi. Dù làm gì, ở đâu thì cũng luôn có người giỏi hơn, tốt hơn mình, thành công hơn mình ở một khía cạnh nào đó.

Việc mình làm là tạo kết nối thay vì so sánh, chủ động học hỏi từ mọi người. Nếu chăm chăm nhìn vào những gì người khác có mà mình không có để dày vò bản thân mình thì sẽ tiêu hao niềm vui và năng lượng. Vốn dĩ những năng lượng đó nên tập trung vào bản thân để tạo ra một cuộc sống mà mình xứng đáng có được', Khánh Vy nhắn nhủ.

Suy nghĩ, quan điểm của nữ MC Đường Lên Đỉnh Olympia đã nhận được nhiều lời khen, sự tán đồng của nhiều khán giả. 'Cảm ơn chị vì câu nói ở cuối video ạ, thật sự em cũng có lúc so sánh bản thân mình với người khác nhưng em nghĩ là ai cũng có giá trị riêng nên hãy cứ là bản thân mình ạ', 1 người để lại bình luận.

Nổi lên từ clip nói 7 thứ tiếng năm 2016, Khánh Vy (sinh năm 1999) nhanh chóng nắm bắt cơ hội và liên tiếp giặt hái được nhiều thành công mới. Đặc biệt mới đây, cô nàng đã khiến dân tình xôn xao khi chính thức trở thành MC dẫn dắt chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' trong năm thứ 22. Được biết, Khánh Vy là MC trẻ nhất trong lịch sử chương trình này, khi mới 22 tuổi.

Khánh Vy khiến nhiều người ngưỡng mộ khi trở thành MC của chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' khi còn rất trẻ.

Ngoài ra, nữ MC còn sở hữu kênh Youtube với hơn 1,3 triệu lượt đăng ký. Các video của Khánh Vy xoay quanh bí quyết học tiếng Anh cũng như đời sống hằng ngày.