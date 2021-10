Quán cà phê cung cấp 'kẹo lạ' khiến nhóm học sinh Quảng Ninh dương tính ma túy bị phạt... 2 triệu!

Liên quan đến vụ việc 1 nhóm học sinh trường THPT Hoành Bồ (TP Hạ Long, Quảng Ninh) dương tính với ma túy sau khi ăn phải 1 loại kẹo không rõ nguồn gốc, sáng 26/10, Công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm chức năng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Trước đó, vào khoảng 7h45 sáng 25/10, trong thời gian diễn ra lễ chào cờ đầu tuần, một nữ sinh lớp 10 của trường THPT Hoành Bồ bất ngờ có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay, cảm giác khó chịu toàn thân. Tiếp đó, 12 học sinh khác cũng có biểu hiện tương tự. Sau khi được gấp rút đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, kết quả test nhanh cho thấy 6 trong tổng số 13 học sinh này dương tính với ma túy (THC - cần sa) (theo thông tin mới nhất trên vnexpress.net).

Hiện sức khỏe các học sinh này đã ổn định, đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường cùng cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp điều tra, phát hiện ra sáng 25/10 cả 13 học sinh trên cùng ăn chung 1 gói kẹo (màu xanh, có in chữ nước ngoài, không rõ xuất xứ) do M.T.S (SN 2006, học sinh lớp 10 trường THPT Hoành Bồ, TP Hạ Long) mang đến.

Tối 24/10, M.T.S đến chơi nhà chị họ tại tổ 5, khu Trới 3, cùng phường Hoành Bồ. Gia đình người này kinh doanh cà phê. Tại đây, M.T.S tìm thấy một túi có nhiều gói dạng thanh (giống như kẹo dẻo) trong hộp đồ chơi, nghĩ là kẹo nên cầm về. Khi đến trường vào sáng hôm sau, M.T.S mời các bạn cùng ăn, tổng cộng có 13 học sinh đã dùng kẹo.

Công an Quảng Ninh xác định, loại kẹo khiến 13 học sinh phải nhập viện này là 1 loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ. Số thực phẩm này do người thân của người chị họ M.T.S mang về từ Mỹ. Do không dùng đến nên gia đình cất trong hộp đồ chơi và không biết việc M.T.S sử dụng.

Ngày 25/10, Phòng Y tế TP Hạ Long đã lập đoàn kiểm tra cơ sở bán cà phê - nhà chị họ M.T.S. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đoàn phát hiện quán cà phê này có 3 người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm. Do người trực tiếp chế biến thức ăn không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay nên quán đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, mức xử phạt 2 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện kẹo Nerds Rope - loại kẹo các học sinh trên đã ăn tại cơ sở kinh doanh.

Loại kẹo mà nhóm học sinh tại Quảng Ninh đã ăn có chứa chất cần sa.

Được biết, Nerds Rope là sản phẩm chứa 400mg THC trong mỗi gói, có thể tìm thấy trên một số trang bán hàng online dành cho người lớn. Bao bì sản phẩm cảnh báo rõ 'chỉ dùng trong y tế' và 'tránh xa tầm với của trẻ nhỏ, động vật'.

Hồi tháng 2/2020, sản phẩm này cũng từng bị cảnh sát Mỹ cảnh báo về khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em. Trong một thông báo trên trang Facebook chính thức, Sở cảnh sát Hạt Tyler, Texas gọi Nerds Rope là một loại 'giả kẹo' với lượng cần sa nhiều hơn 35% liều lượng cho phép, có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm nếu ăn phải.

Đồng thời, Sở Cảnh sát Tyler cũng đề nghị người dân báo ngay cho nhà chức trách nếu tìm thấy sản phẩm này trên thị trường.