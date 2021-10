Quyền Linh: Nhiều nghệ sĩ vô cùng khó khăn mùa dịch, nhưng không dám kêu 'nghèo' vì 'sĩ'

Tối 16/10, một buổi tọa đàm ngắn về vấn đề 'an sinh tinh thần' trong giới nghệ sĩ với sự tham gia của MC Quyền Linh, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, diễn viên Trúc Anh đã được diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn từ phía dân tình. Nhìn lại những khó khăn của ngành nghệ thuật trong hơn 4 tháng vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mọi người không khỏi nhắc đến chuyện nhiều anh em đoàn phim đã phải chịu cảnh thất nghiệp, không có thu nhập trong suốt 4 tháng ròng rã.

MC Quyền Linh dẫn dắt buổi tọa đàm về vấn đề 'an sinh tinh thần' trong giới nghệ sĩ.

'Thật ra mùa dịch này có nhiều anh chị em nghệ sĩ vô cùng khó khăn. Nhưng vì cái tính nghệ sĩ, họ không dám nói ra bao giờ. Như anh Phan Gia Nhật Linh nói, nhiều anh em ngày thường lên trường quay lúc nào cũng cười nói vui vẻ, họ khó khăn mà có ai biết đâu. Trong mùa dịch này phải ngặt dữ lắm họ mới lên tiếng nhờ anh em trong nghề chia sẻ chút ít.

Anh chị em hậu đài, ánh sáng, phục trang, kỹ thuật, không phải ai cũng dư dả có tiền tích trữ. Lúc đi quay, đi diễn còn có được đồng ra đồng vô nhưng dịch chỉ ở nhà xài tiền 4, 5 tháng từ không khó khăn cũng thành khó khăn. Mà cũng vì chút tính “sĩ” đó nên anh em chẳng bao giờ dám la lên rằng mình nghèo cả', Quyền Linh chia sẻ.

Phan Gia Nhật Linh, Trúc Anh và Quyền Linh trong buổi tọa đàm.

Nhìn anh em đồng nghiệp rơi vào cảnh 'dầu sôi lửa bỏng' đó, Quyền Linh cho biết bản thân anh đã mua và gửi tặng Hội Sân khấu TP.HCM và Hội Điện ảnh TP.HCM 20 tấn gạo trị giá 320 triệu đồng và 200 triệu đồng tiền mặt. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng chia sẻ thời gian qua anh cũng đã cố gắng cùng nhiều 'anh lớn' trong ngành phim tạo một quỹ hỗ trợ những nhân viên làm việc ở lĩnh vực phim ảnh.

'Khán giả không thể tưởng tượng được là khó khăn thế nào, có những người bình thường nghĩ là họ không sao nhưng cuối cùng vẫn gửi xin giúp đỡ. Giúp đỡ thế này vừa hỗ trợ vật chất, cũng vừa là liều thuốc tinh thần để cùng nhau vượt qua', đạo diễn Em và Trịnh trải lòng.

Ngoài Quyền Linh, Trúc Anh và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhiều sao Việt khác như Mai Phương Thúy, Liên Bỉnh Phát, Hoàng Yến Chibi, Suni Hạ Linh… cũng tham gia kêu gọi sự đồng hành của người dân cả nước với chương trình 'Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương' trên ứng dụng an sinh để chung tay sớm đưa TP.HCM phục hồi trở lại sau đại dịch.

MC Quyền Linh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện thời gian vừa qua.

Cũng trong buổi tạo đàm, Quyền Linh đã đề cập đến vai trò vô cùng quan trọng của những gói an sinh xã hội đối với người dân mọi ngành nghề trong thời điểm dịch bệnh. Theo nam MC, an sinh, bên cạnh vật chất còn phải có tinh thần. Quyền Linh cũng đặc biệt cảm động với những đóng góp của giới nghệ sĩ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là hình ảnh các nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát tới những khu cách ly. Khi âm nhạc được cất lên, tinh thần con người như được hồi phục, đó là cái hay của an sinh tinh thần. Theo Quyền Linh, mỗi nghệ sĩ đều có thể góp sức vào quỹ an sinh tinh thần bằng cách lan tỏa những giá trị tích cực thông qua những bài hát, bộ phim hay đơn thuần là những bài đăng ý nghĩa trên mạng xã hội. Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt giản đơn ấy thực chất lại có sức mạnh vô cùng to lớn, giúp mọi người có thể động viên nhau sống tích cực, mạnh mẽ vượt qua bệnh dịch.