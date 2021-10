Tin tai nạn giao thông sáng 30/10: 'Xe điên' mất lái tông hàng loạt xe máy gây thương vong

Quảng Nam: Khoảnh khắc 'xe điên' mất lái tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương

Tối 29/10, một vụ tai nạn liên hoàn giữa một chiếc xe tải và nhiều xe máy đã xảy ra trên địa bàn Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Tại hiện trường, các phương tiện trong vụ va chạm đều bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người ám ảnh

Đội CSGT, Công an TP. Hội An thông tin: Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, tài xế ô tô được đưa về công an phường Thanh Hà làm việc. Sau đó tài xế xin được vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tại bệnh viện, lực lượng CSGT đã làm việc với tài xế ô tô và xác định tài xế ô tô có nồng độ cồn trong hơi thở. Hiện nguyên nhân vụ TNGT đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xe lu đâm phải ô tô khi đang quay đầu

Camera nhà dân vừa ghi lại được khoảnh khắc va chạm giao thông giữa 1 xe ô tô con 4 chỗ màu trắng và 1 chiếc xe lu. Theo đó, khi tài xế xe ô tô con đang cho xe quay đầu trên đường, cùng lúc đó 1 chiếc xe lu cũng đang tiến tới. Thay vì dừng xe, chừa khoảng trống cho xe ô tô con quay đầu, tài xế xe lu lại như 'nhắm mắt làm ngơ' đâm vào thân xe ô tô.

Cú đâm tuy nhẹ nhưng đã khiến chiếc xe ô tô màu trắng bị hư hỏng bên tay phải. Còn chiếc xe lu gần như không bị 1 vết xước.

Lật xe chở thiết bị điện gió khi lên đèo An Khê

Khoảng 9h10 ngày 28/10, khi xe đầu kéo BKS 43C - XXX kéo theo rơmoóc mang BKS 43R - XXX chở thiết bị điện gió (cánh quạt điện gió) là hàng siêu trường siêu trọng đang di chuyển tới đoạn Km 60+300 trên QL19 (đèo An Khê), đoạn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thì bất ngờ bị lật về phía phải tuyến chắn 1/2 làn đường xe chạy.

Xe chở thiết bị điện gió khi lên đèo An Khê bất ngờ bị lật.

Vụ việc khiến người chứng kiến hoảng hốt do vụ lật xảy ra thời điểm phương tiện đang lên đèo, có nhiều phương tiện khác dẫn đường. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khiến giao thông qua khu vực bị chậm. Vụ việc cũng đã khiến moóc kéo và cánh quạt gió hư hỏng nặng.

Lao vào lan can cầu, người đàn ông bị gãy hai chân, bất tỉnh

Khoảng 16h30 ngày 29/10, khi ông P.V.T (61 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang điều khiển xe máy chạy trên tuyến QL1 về TP.HCM, khi đến dốc cầu Voi 1 đoạn Km1942 +200m thuộc địa phận ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) thì xe và người bất ngờ lao vào lan can thành cầu, sau đó rơi xuống dòng nước từ độ cao hơn 3m.

Ông T bị thương sau vụ tai nạn.

Phát hiện tai nạn, anh N.V.T - đội trưởng dân phòng ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa cùng người dân đã vội lao xuống đưa nạn nhân lên bờ. Tai nạn làm ông T. gãy hai chân, chấn thương nặng vùng đầu, bất tỉnh.

Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa Long An - nơi ông T. được đưa tới cấp cứu cho biết, qua chẩn đoán hình ảnh, nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu, gãy hai chân và đang được chụp CT, đánh giá các tổn thương vùng đầu để có hướng điều trị.