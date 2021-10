Tin tức giao thông 24h: Tổng hợp tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 11/10/2021

Mới đây cộng đồng mạng đã ‘xanh mắt’ khi chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng tại đoạn đường thuộc Đền Thục Phán An Dương Vương- Diễn Châu - Nghệ An.

Cụ thể theo camera hành trình có ghi lại, vào ngày mưa trắng trời, đường tối và tầm nhìn bị hạn chế, chiếc ô tô tải đã chạy tốc độ cao và phóng nhanh trên đường. Khi ô tô vượt phải và phóng nhanh đã khiến vũng nước bắn tóe tung gây cản trở tầm nhìn khiến một chiếc xe máy chạy ngay cạnh đã chao đảo, sau đó người điển khiển phương tiện đã ngã gục xuống đường. Cùng thời điểm một chiếc ô tô đang lưu thông cùng chiều ngay phía sau đã kịp thời đánh lái nên đã không xảy ra thương vong.

Đè vạch cấm vượt ẩu, ô tô 5 chỗ đâm vào dải phân cách, 'lộn' 5 vòng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai





Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, xe ô tô màu đỏ mang mang hiệu KIA Cerato đang đi trên đường thì bất ngờ đè vạch cấm, vượt ẩu nên đâm thẳng vào dải phân cách giữa rồi bay lộn nhiều vòng trên không.





Your browser does not support HTML5 video.