Tin tức giao thông 24h: Tổng hợp tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 12/10/2021

Bất chấp nguy hiểm, nhóm thanh niên hồn nhiên chụp ảnh trên cao tốc giữa làn 100km/h

Nhiều người mong cơ quan chức năng sẽ làm nghiêm, trừng phạt những kẻ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.



Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 13h57' chiều ngày 11/10, trên Km63 đường cao tốc Lạng Sơn, một nhóm nam thanh nữ tú gồm 4 người vượt hàng rào lao ra giữa làn 100km/h để chụp ảnh cho nhau.

Mặc dù đường vắng vẻ nhưng hành động bất chấp nguy hiểm của nhóm thanh niên khiến nhiều cư dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người còn mong cơ quan chức năng sẽ làm nghiêm, trừng phạt những kẻ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Người đàn ông phải nhập viện cấp cứu sau va chạm với xe tải

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 11/10, trên đường 12B, đoạn thuộc địa phận khu Mớ Khoắc, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 28C - 032.07 di chuyển theo hướng Kim Bôi - TP Hòa Bình thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 28S7 - 4941 lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nặng, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Va chạm với ô tô tải trên đường Hồ Chí Minh, người đàn ông tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh - Ảnh: Báo Giao Thông

Trưa 11/10, thông tin từ Chi cục Quản lý đường bộ I.6 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 11/10, tại Km477+560(P) đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm trên, xe tải mang BKS 88H - 002.41 đang chạy theo hướng Hòa Bình - Thanh Hóa thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 36M1 - 175.67 đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.