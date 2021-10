Tin tức tai nạn giao thông mới nhất sáng 24/10: Xe tải 'lao như bay' vào chợ, đâm sập 2 ki-ốt

Nam công nhân tử vong thương tâm sau va chạm với xe cẩu

Trưa 22/10, tại đoạn đường gom dân sinh thuộc tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, xe mô tô BKS 12X1 - XXX do anh L.V.L (SN 1996, ở thôn Khun Tiếm, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển đã va chạm với xe cẩu chuyên dùng do tài xế N.Đ.D (SN 1976, ở thôn Bắc Am, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển. Sau cú va chạm mạnh, anh L. tử vong tại chỗ. Được biết, anh L. đang là công nhân của một công ty ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên.

Xe tải lao vào chợ, gây ùn tắc giao thông 5km trên QL1 qua Tiền Giang

Khoảng 12h30 chiều 22/10, một ô tô tải mang BKS 94C - XXX lưu thông trên QL1 từ hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến khu vực chợ ông Hưng (thuộc địa bàn xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thì bất ngờ xe lao vào chợ, đâm sập 2 ki-ốt.

Vụ tai nạn đã gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên QL1, khiến hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 5 km từ xã Hòa Khánh đến xã Mỹ Đức Đông (huyện Cái Bè), tuy nhiên may mắn xảy ra không phải thời điểm họp chợ nên không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Mãi đến 15h30 chiều 22/10, hiện trường vụ tai nạn mới được khắc phục, xe cộ lưu thông qua khu vực ổn định. Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp Công an huyện Cái Bè điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết, thời điểm xảy ra tại nạn có mưa to nên việc xử lý hiện trường đang gặp khó khăn.

Xe tải bị nước cuốn trôi trong đêm, vợ tử vong, chồng mất tích

Theo UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trên địa bàn huyện vừa xảy ra 1 vụ tai nạn thương tâm: 1 chiếc ô tô bị nước cuốn trôi, khiến người vợ tử vong, người chồng đang mất tích.

Cụ thể, vào lúc 22h30 ngày 21/10, ô tô BKS 76C - XXX lưu thông hướng từ huyện Sơn Hà xuống huyện Tư Nghĩa, khi đến cầu Thạch Nham (huyện Sơn Hà) do nước sông dâng cao nên đã cuốn trôi xe xuống sông Trà Khúc. Lúc tại nạn xảy ra, trên xe có ông N.V.L (54 tuổi) và vợ là bà P.T.K.T (51 tuổi, cả hai cùng ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) bị cuốn trôi theo xe.

Chiếc xe tải của đôi vợ chồng xấu số được tìm thấy và vớt lên khỏi dòng nước.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an các huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa và tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông. Đến 2h sáng 22/10, chiếc xe được tìm thấy cạnh đó và được kéo lên bờ. Đến khoảng 10h sáng 22/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phát hiện thi thể bà T. tại chân cầu Trường Xuân, TP Quảng Ngãi còn ông L. vẫn đang được tìm kiếm.

Va chạm với xe container, người đàn ông tử vong tại chỗ

Khoảng 8h30 ngày 23/10, trên QL1, đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, 1 xe máy mang BKS 84L1 - XXX do anh Đ.Đ.T (36 tuổi, quê Trà Vinh) đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã khiến anh T. ngã văng ra đường, bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc hơn 3 km.