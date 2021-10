Tin tức tai nạn giao thông mới nhất tối 23/10: Xe tải 'nát đầu' sau va chạm trên đường cao tốc

Bị nhắc lắp đèn còi tự chế, tài xế ô tô hùng hổ cầm gậy bóng chày đập nát đầu xe máy

Theo người dân xung quanh kể lại, tài xế ô tô hãng M sử dụng đèn và còi tự chế, khi di chuyển ở ngoài đường đã liên tục bấm còi inh ỏi, gây khó chịu cho người đi đường. Thấy chuyện bất bình nên 1 người đàn ông đi xe máy đã bức xúc chỉ trỏ, nhắc nhở vài câu. Không chịu nhận lỗi, tài xế ô tô còn hùng hổ xuống xe, lấy gậy bóng chày tấn công người đi xe máy nọ, sau đó đã đập nát đầu xe máy rồi bỏ đi.

Tài xế gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong rồi bỏ trốn

Đêm 20/10, tại Km160 Quốc lộ 27 thuộc địa bàn thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe máy mang biển kiểm soát 49B1- XXX do anh Đ.Q.T (SN 1996) điều khiển chở theo vợ là T.M.C (SN 2000, cùng trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) lưu thông theo hướng Đức Trọng - Lâm Hà thì va chạm với ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 49A-XXX đi chiều ngược lại. Tai nạn khiến vợ chồng anh T. tử vong tại chỗ. Tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tới ngày 22/10, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên. Đối tượng gây ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong được xác định là N.V.C (SN1994, trú xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). C. bị lực lượng công an bắt và tạm giữ hình sự vào chiều 21/10 khi đang lẩn trốn.

Tai nạn trên đường dẫn cao tốc, xe tải nát đầu sau cú va chạm

Khoảng 11 giờ ngày 23/10, một xe đầu kéo BS 50H - XXX kéo theo rơ moóc BS 50R - XXX lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ vòng xoay cao tốc ra ngã tư Đồng Tâm. Khi đến điểm mở dải phân cách, đoạn thuộc địa bàn ấp 5, xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang, xe đầu kéo rẽ trái qua đường. Cùng thời điểm này, xe tải BS 63C - XXX lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm mạnh vào hông xe đầu kéo khiến phần đầu xe tải biến dạng, hư hỏng nặng. Tài xế xe tải may mắn thoát chết. Tại hiện trường, 2 xe nằm chắn ngang đường khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an xã Tam Hiệp điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ va chạm trên.

Xe máy kẹt giữa hai ô tô đấu đầu

Khoảng 21h45 ngày 22/10, tại khu vực đình Làng Nha, đường Long Biên - Xuân Quan, quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn hi hữu. Hai ô tô đi ngược chiều nhau vào khúc cua do thiếu tầm nhìn đã đầu đầu, 1 chiếc xe ô tô đi phía sau húc vào đuôi. Tại hiện trường có 3 ô tô và 2 xe máy đều hư hỏng nặng, trong đó 1 xe máy nằm dưới gầm xe 5 chỗ, chiếc xe máy còn lại kẹt giữa 2 ô tô đang đấu đầu. Có hai người đi xe máy văng xuống chân đê, trước cửa đình làng Nha với độ cao 2-3m so với mặt đường. Hai nạn nhân còn lại nằm trên mặt đê, ngay hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 5 cùng công an phường sở tại đã nhanh chóng điều 2 xe cấp cứu đến hiện trường để sơ cứu và đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Đến gần 1h ngày 23/10, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Nguyên nhân ban đầu xác định do hai xe ô tô đấu đầu nhau ở khúc cua trên. Vụ việc chưa ghi nhận thương vong và đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.