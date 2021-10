Tin tức tai nạn giao thông tối 25/10: Vợ chồng ông lão bán thịt tử vong sau tai nạn thương tâm

Vợ chồng ông lão bán thịt tử vong sau va chạm xe tải giữa đêm

Khoảng 3h30 sáng 24/10, trên đường Điện Biên Phủ nối dài, đoạn thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định), một cặp vợ chồng lớn tuổi đi trên xe máy BKS 7XXX - XXX đã xảy ra va chạm với ô tô tải mang BKS 77C - XXX (chưa rõ người điều khiển) chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ông bà đi xe máy ngã xuống đường, nằm bất động. Ngay khi nhận được tin báo, Biệt đội Hỗ trợ nhân dân SOS 115 tỉnh Bình Định đã cử lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 nạn nhân đã tử vong sau đó. Một lãnh đạo UBND xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) cho biết, 2 nạn nhân trong vụ tai nạn trên được xác định là ông L.V.M. (SN 1944, ở xóm 2, thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn) cùng vợ. Hai ông bà thường lên TP Quy Nhơn lấy thịt về bán cho người dân trong xã. Sáng nay khi lên Quy Nhơn lấy thịt về bán như thường ngày thì không may gặp tai nạn.

Xe tải gây tai nạn liên hoàn trên QL20, nhiều người bị thương

Trưa 24/10, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe tải, xe ô tô con và xe máy khiến 4 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khi xe tải BKS 49H - XXX do tài xế N.Q (49 tuổi) điều khiển đang lưu thông trên QL20 theo hướng TP.HCM - Đà Lạt thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải khác mang BKS XXX do tài xế B.V.T (47 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Bị tông mạnh từ phía sau, xe tải của B.V.T lao về phía trước va chạm với xe ô tô con do ông V.V.H (31 tuổi) điều khiển và xe máy đang lưu thông phía trước rồi lật nghiêng.

Vụ va chạm mạnh khiến xe con bị hất văng vào nhà dân bên đường và tông sập cửa cuốn, tường nhà phía trước, làm 3 người trên xe ô tô bị thương. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng làm người đàn ông điều khiển xe máy (chưa rõ danh tính) bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Phóng nhanh, đấu đầu ô tô, nam công nhân tử vong thương tâm

Khoảng 8h40 ngày 24/10, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường gom dân sinh cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn tại gầm cầu vượt Đình Trám, thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, trong lúc điều khiển xe mô tô BKS 12U1 - XXX với tốc độ cao, anh H.V.T (SN 2002) đã xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 29B - XXX do anh T.Đ.D (SN 1976) đi chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh đã khiến người điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ, 2 phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.

Thanh Hóa: 1 ngày xảy ra 2 vụ TNGT làm 2 người tử vong

Khoảng 14h40 ngày 24/10, tại Km 13+50 trên tỉnh lộ 511 qua địa phận xã Tiên Trang (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), 1 nam thanh niên tên M.N.Q (SN 2003) điều khiển xe máy Exciter không gắn biển số điều khiển theo hướng Đông - Tây, khi đi đến Km 13+50 bất ngờ lao sang vệ đường, tông vào tường nhà dân và cây, tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông ở xã Tiên Trang.

Trước đó, vào lúc 12h cùng ngày (24/10), tại Km 344+100 QL1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, một xe ô tô mang BKS 35C - XXX do tài xế L.V.C (SN 1985) cầm lái đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 36A - XXX do N.V.T (SN 1951) điều khiển khiến ông T. bị thương nặng. Dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông T. đã không qua khỏi, tử vong vào chiều cùng ngày.