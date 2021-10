Tin tức tai nạn giao thông tối 27/10: Người đàn ông đi xe máy cũ tông vào gốc cây tử vong

Ô tô đông lạnh lao vào lề đường, tông vào người đang dắt bộ xe máy gây tử vong

Trưa 26/10, trên QL1 đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, khi anh N.V.T (26 tuổi, ngụ thôn Phước Lương, xã An Cư) đang dắt bộ xe máy đi bên phải đường thì bị 1 chiếc xe đông lạnh BKS 79C - XXX chạy cùng chiều phía sau lao đến tông trúng. Cú va chạm mạnh đã khiến anh T. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, tài xế xe đông lạnh là T.P.P (38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị thương nặng. Khi xảy ra vụ tai nạn, mẹ anh T. cũng đang đi bộ ngay phía sau anh T. nhưng may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe đông lạnh lật nhào xuống rãnh sâu ven đường, xe máy của anh T bị hất văng ra xa. Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên hiện đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Ô tô Camry tông 7 xe ở Vũng Tàu khiến nhiều người bị thương

Khoảng 16h45 ngày 26/10, một ô tô Camry 4 chỗ BKS 72A - XXX do 1 người đàn ông điều khiển khi đang di chuyển từ hẻm 847 đường 30/4 hướng ra đường chính 30/4 (phường 11, TP. Vũng Tàu) thì bất ngờ lao qua làn đường đối diện khoảng 20m rồi húc văng liên tiếp 7 phương tiện, và dừng lại sau khi tông vào tường một nhà tiệm vàng gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 5 xe máy và 1 xe đạp bị húc văng, vỡ vụn thành nhiều mảnh nằm trên mặt đường, 1 xe máy bị đầu xe ô tô ghim chặt vào tường 1 nhà gần đó. Một bên đầu ô tô bị vỡ nát, các túi khí tại vô-lăng và táp-lô xe bung.

Theo thông tin ban đầu, những người bị thương đã được người dân và thân nhân đưa đi cấp cứu, nhân viên bảo vệ tiệm vàng bị tông trúng được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Tới tối cùng ngày, lực lượng chức năng cũng hoàn tất khám nghiệm, giải tỏa hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.

Xe container kéo lê xe máy, 1 thiếu niên tử vong thương tâm

Khoảng 10h ngày 26/10, tại Km 1721+300 trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, 1 xe container mang BKS 15H - XXX (chưa xác định danh tính người lái xe) đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 86B4 - XXX do N.T.T (SN 2004, ngụ xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, xe đầu kéo đã kéo lê N.T.T và xe máy đi một đoạn khiến nạn nhân tử vong, xe máy kẹt cứng dưới gầm xe đầu kéo.

Xe máy tông vào gốc cây, người đàn ông tử vong tại chỗ

Cuối giờ chiều ngày 26/10, ông N.V.H. (55 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe máy đã cũ nát lưu thông trên đường số 13 theo hướng từ Phạm Văn Đồng vào nghĩa trang thành phố. Đến đoạn ôm cua thuộc phường Linh Trung thì xe ông H. mất kiểm soát leo lên lề đường, tông liên tiếp vào cây xanh và cột điện khiến ông H. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng, mặt lề đường có nhiều vết cày. Đến tối 26/10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.