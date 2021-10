Vụ đột nhập nhà, trói 2 mẹ con rồi hiếp dâm mẹ trẻ, cướp tài sản bỏ trốn: Đã bắt được nghi can!

Khoảng 2 giờ ngày 22/10, chị N.Đ.H. (27 tuổi) và con trai 8 tuổi đang ngủ trong nhà tại xã Nghĩa Trung, H.Bù Đăng (Bình Phước) thì nghe thấy tiếng động lạ. Khi chị H. mở cửa phòng ngủ để kiểm tra thì bất ngờ bị 1 người đàn ông lạ mặt xô ngã rồi dùng tay bóp cổ. Tiếp đó, hắn sử dụng dây trói tay, bịt miệng chị H. lại, con của chị H. cũng bị trói tay vào ghế.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm chị H., kẻ lạ mặt tiếp tục lục tìm tài sản trong nhà, lấy đi 2 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 1 lắc đeo tay cùng 16 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Chờ nghi can rời khỏi hiện trường, chị H. đã tự cởi trói và chạy ra ngoài kể lại với người thân ở gần đó để trình báo công an.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng và vạch ra đặc điểm nhận dạng của nghi can. Sau 8 ngày đêm liên tục lần theo các dấu vết, tới sáng 30/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Bù Đăng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành vây bắt Mai Văn Hiến (33 tuổi, ngụ xã Ninh Vân, H.Hoa Lư, Ninh Bình) - nghi can trong vụ hiếp dâm và cướp tài sản khi hắn đang lẩn trốn tại một chòi rẫy, sát bìa rừng thuộc xã Quảng Sơn, H.Đăk Glong (Đắk Nông). Vị trí này cách nơi gây án hơn 150 km.

Tại cơ quan công an, Mai Văn Hiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, hiện Mai Văn Hiến cũng đang bị Công an H.Hoa Lư (Ninh Bình) ra thông báo truy tìm vì có liên quan đến vụ việc có dấu hiệu của tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi' xảy ra ngày 30/6/2021 tại H.Hoa Lư.

Hiện Mai Văn Hiến đang được đưa về Công an H.Bù Đăng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra vụ án đột nhập nhà riêng, hiếp dâm người mẹ trẻ và cướp tài sản.