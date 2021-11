Sao Hàn 18/11: Nhóm nhạc nam LGBTQ+ đầu tiên của K-Pop, Lee Min Ho 'nên đôi' cùng Gong Hyo Jin?

Lionnesses là nhóm nhạc nam đầu tiên của K-Pop công khai mình thuộc cộng đồng LGBTQ+. Nhóm có 4 thành viên bao gồm Damjun, Foxman, Kanghan, Lee Marlang.

Các thành viên cho biết, họ hy vọng sẽ 'đóng vai trò như một ngọn hải đăng để những người LGBTQ+ trẻ tuổi có ước mơ trở thành ca sĩ sẽ không lùi bước vì sợ hãi'.

Ngày 1/11, nhóm đã phát hành bài hát đầu tiên mang tên 'Show Me Your Pride' để truyền tải thông điệp mạnh mẽ về cuộc đấu tranh của LGBTQ+, từ đó tìm thấy niềm vui và sự tự hào trong cuộc sống thường ngày. Foxman - thành viên của Lionesses cho biết: 'Mặc dù mọi chuyện đã tốt hơn nhiều so với trước đây, nhưng tôi nghĩ xã hội Hàn Quốc vẫn còn rất bảo thủ. Tôi tin quan điểm và nhận thức của chúng ta sẽ thay đổi nhiều hơn trong tương lai'.

LGBTQ+ là các chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính luyến ái nữ), Gay (đồng tính luyến ái nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào) hoặc Questioning (đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân).

Dấu + thể hiện sự tồn tại đa dạng của các nhóm khác trong cộng đồng như: Non-binary (phi nhị nguyên giới), intersex (liên giới tính)...