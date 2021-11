Sao Hàn 26/11: Gong Yoo 'không' dùng bữa cùng Taylor Swift, 1 nam diễn viên bị tố bỏ rơi bạn gái

Mới đây, 1 bài đăng tố cáo nam diễn viên G đang được chia sẻ trên trang cộng đồng trực tuyến với tiêu đề "Diễn viên G là Go Se Won. Đính kèm ảnh Kakaotalk". Cô A cáo buộc nam diễn viên đã bỏ rơi mình sau khi nhận được tin cô có thai. Tóm tắt nội dung như sau:

- Trước đó, A cáo buộc Go bỏ rơi mình sau khi mang thai. Khi A yêu cầu Go xóa những bức hình khỏa thân của cô mà anh ta đang giữ, Go dọa sẽ kiện A vì tội đe dọa. Sau đó Go chặn hoàn toàn liên lạc với A.

- Trong bài đăng tiếp theo, A cho biết Go đã ly hôn từ năm 2017. A chỉ hẹn hò với Go sau khi xác nhận việc anh ta đã ly hôn.

- A khẳng định mình không phải "tiểu tam", nếu nói sai sẽ bị trời phạt.

- Ngay từ đầu, A đã nói mình sẽ sử dụng các biện pháp tránh thai. Nhưng anh Go nói rằng nếu A có thai thì Go sẽ cưới A ngay lập tức, các bài báo về việc anh ly hôn với vợ cũ cũng sẽ được tung ra. Dù có chuyện gì thì Go cũng sẽ chịu trách nhiệm với A và bảo cô "hãy tin tưởng anh".

- A đã tin lời nói đó và không sử dụng biện pháp tránh thai nữa. Sau đó, Go chia tay A qua tin nhắn.

- Tháng 2/2021, A nói với G về việc bị s.ả.y thai. (Có tin nhắn kèm theo)

"Dù sao thì anh cũng bỏ rơi tôi rồi nên tôi không định nói cho anh nữa. Nhưng vì anh là bố đứa bé nên tôi muốn anh biết rằng tôi đã mất "Hạt đậu" (biệt danh của đứa bé) rồi".

- Vài tháng sau, A gặp lại Go sau khi bị anh ta chia tay qua tin nhắn. Go đã hỏi A: "Sao em lại có thai dễ thế?". Anh ta bảo đứa bé đó không phải con của mình.

- A đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện với Go bằng điện thoại. Go thách thức A nếu đăng hết lên Internet thì họ sẽ khởi kiện cô. Vậy nên khi bị kiện, A đã đến gặp cảnh sát và tiếp nhận điều tra.

A có đính kèm hình ảnh tin nhắn chứng tỏ mối quan hệ yêu đương của cả 2 và tiết lộ nam diễn viên là Go Se Won. Sau khi bài báo nổ ra, công ty quản lý của Go Se Won cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nắm được tình hình chính xác. Chúng tôi sẽ thông báo chính thức về vụ việc sau khi xác nhận đầy đủ".

Cuối cùng, nam diễn viên Go Se Won đã lên tiếng xin lỗi về tranh cãi và thừa nhận việc đã ly hôn với vợ cũ vào năm 2017: "Tôi không thông báo việc ly hôn vì tôi đã cố gắng để hòa giải với cô ấy, tuy nhiên mọi chuyện không thành công. Tôi đã gặp người phụ nữ ấy vào cuối năm ngoái và chúng tôi đã hẹn hò khoảng 3 tháng. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cô ấy dù với bất cứ lý do gì. Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình".