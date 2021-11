Sao Hàn 29/11: Thiết kế sân khấu của BTS gây chú ý, fandom BigBang phẫn nộ về YG

Được đạo diễn bởi Kim Hee Won của “Vincenzo” và “The Crowned Clown”, “Why Did You Come To My House” sẽ là một bộ phim tình cảm âm nhạc kể về một người đàn ông và một người phụ nữ đã là bạn của nhau trong 20 năm. Khi hai người bạn lâu năm sống cùng nhau được hai tuần, họ dần bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau

Park Hyung Sik sẽ đóng vai nam chính Han Sun Woo, một nhiếp ảnh gia đang lên, một người đàn ông ít nói, nhưng có một tính cách ấm áp và chu đáo. Han So Hee sẽ đóng vai Lee Eun Soo, một người viết lời vui vẻ và trung thực, người không ngại nói ra suy nghĩ của mình.

“Why Did You Come To My House” hiện dự kiến ​​sẽ công chiếu vào năm 2022.