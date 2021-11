Sao Hàn 30/11: Song Hye Kyo 'sắp yêu' Lee Do Hyun, nam diễn viên Reply 1988 dương tính với Covid

Truyền thông đưa tin, Jun Ji Hyun và Song Hye Kyo là 2 nữ diễn viên duy nhất nhận được 200 triệu KRW/tập phim truyền hình với "Now We're Breaking Up" và "Jirisan". Đây được coi là mức cát-xê cao nhất đối với một diễn viên nữ trong ngành phim ảnh.

Được biết, mức cát-xê dành cho Song Hye Kyo khi đóng phim "Boyfriend" (2018) đã vượt quá 100 triệu KRW/tập. Tác phẩm trước đó của nữ diễn viên là "Hậu Duệ Mặt Trời" cũng gây được tiếng vang lớn, đưa tên tuổi và giá trị của cô lên mức cao nhất đối với 1 diễn viên truyền hình. Hiện bộ phim "Now We're Breaking Up" của cô đang đứng đầu nhiều quốc gia ở nền tảng ViKi như Châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Ấn Độ, Châu Đại Dương.

Jun Ji Hyun cũng đã chứng minh tên tuổi của mình từ bộ phim "Vì Sao Đưa Anh Tới" (2013) và nhận được thù lao 100 triệu KRW/tập. Cô cũng được trả hơn 100 triệu KRW/tập cho bộ phim "Huyền Thoại Biển Xanh" (2016) và nhận được vô số lời mời đóng quảng cáo. Bộ phim "Jirisan" mà Jun Ji Hyun đang đóng chính cũng ghi nhận rating 9% trên nền tảng iQiyi, chứng tỏ sự mong đợi của khán giả.

Ngoài ra, Lee Young Ae cũng là diễn viên nữ nhận được tiền cát-xê khá cao cho mỗi tập phim. Từ khi xuất hiện trong "Nhật Ký Saimdang" vào 4 năm trước, cô đã nhận được hơn 100 triệu KRW/tập. Hiện bộ phim "Inspector Koo" cũng đang được khán giả yêu thích trên Netflix.

Mặt khác, Kim Soo Hyun đang là nam diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc với hơn 500 triệu KRW/tập.