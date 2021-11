Tin sao Hàn 13/11: Song Ji Hyo gây sốc với mái tóc ngắn 'như con trai', lại 1 nam ca sĩ bị cấm sóng

Mới đây, đài SBS đã đăng tải 1 video phỏng vấn về các diễn viên của bộ phim "Now We're Breaking Up", trong đó có Song Hye Kyo và Jang Ki Yong thủ vai chính. Khi Jang Ki Yong hỏi Song Hye Kyo rằng: "Chị nghĩ gì khi nhìn vào gương?" thì nữ diễn viên đã ngập ngừng một lúc rồi thành thật trả lời: "Thật ra... ngày trước lúc soi gương thì chị hay nghĩ rằng "Ồ, nhìn mình xinh quá". Nhưng bây giờ mỗi lần ngủ dậy thì mặt chị đều bị sưng lên, thế nên chị rất ghét nhìn vào gương. Thật đấy. Chị thường tránh nhìn mặt mình vào buổi sáng. Phải đến tầm tối lúc mặt hết sưng thì chị mới nghĩ là Ừm, giờ nhìn ổn hơn rồi đó".