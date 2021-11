Tin sao Hàn 17/11: Yoo Jae Suk chứng minh 'đẳng cấp', Han Seo Hee bị kết án 1 năm 6 tháng tù

Ngày 17/11, công ty sản xuất nội dung SR Pictures đã tuyên bố mình sở hữu toàn bộ bản quyền của "School 2021" và các vấn đề liên quan.

Trước đó vào tháng 8, SR Pictures đã nộp đơn chống lại Kingsland và RaemongRaein - NSX chính của "School 2021", đồng thời yêu cầu không được sản xuất và phân phối bộ phim trên KBS.

SR Pictures giải thích rằng họ từng ký hợp đồng sản xuất bộ phim "School 2021" với Kingsland, tuy nhiên hợp đồng đã chấm dứt do Kingsland không thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận, ví dụ như không trả cát-xê đúng hạn cho diễn viên. Theo SR, dù Kingsland đã hoàn toàn mất quyền với "School 2021" nhưng họ vẫn tiếp tục cùng RaemongRaein sản xuất phim và KBS tuy biết sự thật nhưng vẫn "nhắm mắt làm ngơ".

Mặt khác, Kingsland và KBS cho rằng "School 2021" là tác phẩm khác hoàn toàn so với bộ phim đã ký với SR Pictures. Ban đầu, Kingsland hợp tác với SR để sản xuất bộ phim "Oh! My Boys" (tên tạm thời). Nhưng vì phim không được phát sóng nên họ quyết định sản xuất "School 2020" (sau đổi tên thành "School 2021") và lần này cũng không được lên lịch phát sóng. Sau đó, Kingsland và RaemongRaein quyết định sản xuất một phiên bản hoàn toàn mới của "School 2021", khẳng định nội dung không hề liên quan đến tác phẩm trong hợp đồng với SR Pictures.

Hồi tháng 9, Kingsland cũng đã đệ đơn khiếu nại đối với Giám đốc điều hành của SR Pictures vì vi phạm Đạo luật về trừng phạt nặng hơn đối với các tội kinh tế cụ thể (gian lận). Kingsland cho rằng mình đã bị thiệt hại hàng trăm triệu KRW vì SR cố tình che giấu sự thật về việc bộ phim không được phát sóng. Tập 1 của "School 2021" dự kiến được phát sóng vào ngày 24/11 tới đây.