Toàn cảnh vụ drama 'căng' nhất Cbiz tối qua: Chu Nhất Long hay Lưu Diệc Phi mới là người bị oan?

Tối qua (17/11), show diễn thời trang nữ xuân hè của thương hiệu Louis Vuitton (L.V) đã chính thức diễn ra tại Thượng Hải với sự tham gia của hàng loạt cái tên đình đám như Thư Kỳ, Chương Tử Di, Lưu Gia Linh, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Chu Nhất Long, Cung Tuấn...

Bên cạnh việc ngắm dàn tuấn nam mỹ nữ, cộng đồng mạng cũng được phen 'nhộn nhịp' trước drama tranh vị trí thảm đỏ đầy 'căng thẳng' giữa Chu Nhất Long và Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi - Chu Nhất Long bị réo tên vào drama tranh vị trí đi thảm đỏ.

Cụ thể, ngay giữa lúc sự kiện đang diễn ra, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin nói rằng có người trong giới đã lên tiếng ám chỉ việc 1 nam minh tinh tham gia show diễn thời trang nữ nhưng lại tranh đi thảm đỏ áp trục (Áp trục hay áp trụ: Từ ngữ trước đây được dùng trong tuồng, để chỉ màn chót của vở kịch, vở tuồng. Sau này được dùng để chỉ thứ tự xuất hiện của minh tinh. Việc được xuất hiện áp trục (hay áp chót) của một thảm đỏ, sân khấu hay sự kiện sẽ thể hiện vai trò và địa vị quan trọng của minh tinh).

Sau khi thông tin này được lan truyền, nhiều người đã khẳng định nhân vật được nhắc đến là Chu Nhất Long, cho rằng Chu Nhất Long đã đến từ sớm nhưng 'chậm chạp' không chịu đi thảm đỏ vì muốn đi áp chót khiến buổi livestream bị trống 20 phút, cuối cùng Lưu Diệc Phi đành đi trước. Việc 1 đại sứ như Chu Nhất Long lại đi thảm đỏ sau hai người đại diện Châu Đông Vũ, Lưu Diệc Phi rõ ràng là đã có sự 'xáo trộn' (Chu Nhất Long hiện đang là đại sứ của thương hiệu L.V trong khi Châu Đông Vũ, Lưu Diệc Phi là đại diện, danh hiệu đại diện cao hơn đại sứ). Chưa kể đến tuổi nghề, địa vị trong giới của Lưu Diệc Phi cũng cao hơn Chu Nhất Long. Không chỉ vậy, nhiều netizen còn đưa ra 1 đoạn clip chứng minh khi Chu Nhất Long xuất hiện trên thảm đỏ và nhận phỏng vấn từ báo giới đã bị một ký giả bên dưới chửi tục, mắng nam diễn viên mắc 'bệnh ngôi sao'.

Vì việc này mà người hâm mộ của Lưu Diệc Phi và Chu Nhất Long bùng nổ 'fan war' (fan 2 bên cãi nhau). Fan Chu Nhất Long mắng fan Lưu Diệc Phi cố tình xuyên tạc khái niệm 'áp trục', người muốn tranh vị trí 'áp trục' của đại hoa (Thư Kỳ, Chương Tử Di, Lưu Gia Linh) là Lưu Diệc Phi. Chu Nhất Long từ đầu tới cuối đều đi cùng nhân viên công tác của thương hiệu để nhận phỏng vấn và ra thảm đỏ, đi theo sự sắp xếp của thương hiệu.

3 đại hoa là khách mời áp trục: Lưu Gia Linh, Thư Kỳ, Chương Tử Di.

Trong khi đó, fan Lưu Diệc Phi khẳng định Chu Nhất Long câu giờ đi muộn thảm đỏ 20 phút, cố tình đi giữa hai đại diện và ba khách mời áp trục, khiến Lưu Diệc Phi phải 'cứu cánh' thảm đỏ, không kịp trả lời phỏng vấn. Thứ tự đi thảm đỏ vốn dĩ nên là Chu Nhất Long - Châu Đông Vũ, Lưu Diệc Phi - Thư Kỳ, Chương Tử Di, Lưu Gia Linh nhưng cuối cùng lại thành Châu Đông Vũ, Lưu Diệc Phi - Chu Nhất Long - Thư Kỳ, Chương Tử Di, Lưu Gia Linh.

Giữa lúc cuộc tranh cãi giữa 2 bên vẫn đang vô cùng căng thẳng thì nhiều dân mạng phát hiện, ngày 16/11, weibo của L.V đăng ảnh xác nhận 10 nghệ sĩ sẽ tham gia sự kiện nhưng đến ngày 17, L.V lại chỉ đăng clip tuyên truyền của 9 khách mời, trừ Chu Nhất Long. Bài cuối cùng của tối qua L.V đăng ảnh Lưu Diệc Phi.

Ngoài ra, động thái Thư Kỳ nhấn thích bài viết Lưu Diệc Phi cứu trận khi thấy thảm đỏ không ai đi trong 20 phút sau drama xảy ra ở sự kiện LV càng khiến netizen thêm xôn xao. Tuy nhiên, khoảng 2 tiếng sau đó, Thư Kì đã bỏ like bài viết này (1 số người đang đặt nghi vấn có thể Thư Kỳ bị Sina gỡ like do lúc mất like bài viết đó, tài khoản của Thư Kỳ không online).

Thư Kỳ like bài viết bênh vực Lưu Diệc Phi.

Không chỉ vậy, trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin cho rằng lãnh đạo của L.V Trung Quốc đã mắng Chu Nhất Long trên tường Wechat cá nhân bằng những từ ngữ nặng nề. Đồng thời, nhiều người cũng đào lại loạt 'phốt' cũ của Chu Nhất Long trong quá khứ: tranh phỏng vấn trên CCTV với Lý Dịch Phong, tranh chỗ ngồi hàng đầu trong sự kiện cuối năm...

Cập nhật: Tới 10h24 sáng nay (theo giờ Trung Quốc), weibo chính thức của L.V cuối cùng cũng đã đăng tải hình ảnh Chu Nhất Long tham gia sự kiện tối qua. Drama đến đây là kết thúc?