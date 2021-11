Chung kết Đường lên đỉnh Olympia: Những câu hỏi 'đơn giản' nhưng không 'dễ' để trả lời

Sáng 14/11, trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia đã chính thức diễn ra với màn so tài cực 'gay cấn' của 4 chàng trai: Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh).

4 thí sinh tham gia chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia.

Bộ câu hỏi của chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 bao trùm tất cả các lĩnh vực, song tập trung nhiều hơn cả xung quanh chủ đề về Covid-19, học trực tuyến, thích ứng an toàn trong dịch Covid-19. Đặc biệt, trong chương trình còn xuất hiện không ít câu hỏi khiến khán giả phải bật cười thích thú vì sự bất ngờ, hài hước.

Câu hỏi tuy dễ nhưng để trả lời trong thời gian ngắn không phải đơn giản.

Chẳng hạn như tại phần thi Khởi động, thí sinh Hoàng Khánh đã phải đối mặt với câu hỏi: 'Trong từ OLYMPIA, những chữ cái nào không có trục đối xứng?'. Hoàng Khánh sau đó đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời chính xác là L, P. Tuy nhiên, nhiều người xem nhận định, dù câu hỏi này không khó nhưng nếu để tư duy, phân tích trong khoảng thời gian ngắn và áp lực lớn đến từ trận chung kết thì cũng khá 'khó nhằn'.

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khá nhiều người nhầm lẫn. Đáp án đúng ở đây là Thanh Hóa khi có 2 thành phố trực thuộc lần lượt là Sầm Sơn và Thanh Hóa.

Một trong những câu hài hước khiến dân mạng phì cười ở trận chung kết.

Một câu hỏi khá 'rối mắt' yêu cầu trả lời trong 30 giây, thử thách tư duy phải 'cực nhanh' của thí sinh

Từ 1 vài câu hỏi trên, có thể nhận thấy rằng, các thử thách dành cho thí sinh trong trận chung kết đều không hề đơn giản. Không chỉ người về nhất mà cả 3 nhà leo núi còn lại đều rất bản lĩnh, tư duy nhanh và có kiến thức tốt.