Học sinh TP. Hồ Chí Minh sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10/12?

Đề xuất tổ chức học trực tiếp từ 10/12

Ngày 30/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố. Tại đây, Sở GD - ĐT TP. HCM đã trình lãnh đạo UBND TP.HCM về dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, trong đó có đề xuất thời gian cụ thể cho học sinh đi học trở lại từ ngày 10/12.

Theo tờ trình của Sở GD - ĐT, phương án này nhằm đảm bảo đủ thời gian sơ kết công tác tổ chức dạy học trực tiếp thí điểm tại xã đảo Thạnh An, Cần Giờ cho tất cả các khối lớp; đồng thời để các trường chuẩn bị, tiếp nhận và sửa chữa cơ sở vật chất. Ngoài ra, đây cũng là lúc để hoàn thành chiến dịch tiêm vắc-xin cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, xây dựng hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học và tổ chức tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lộ trình dự kiến như sau:

Ngày 8/12, tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Ngày 9/12, triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc, tổ chức cho HS học trực tiếp tại trường.

Từ ngày 10/12, học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Học sinh không tiêm Vắc-xin có được đến trường học trực tiếp không?

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Thanh Niên, ông Dương Trí Dũng - Phó giám đốc Sở GD - ĐT TP. HCM cho biết, chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là đảm bảo an toàn sức khỏe trước dịch bệnh, trong đó trẻ em cũng là đối tượng có nguy cơ bị lây nhiễm. Việc tiêm vắc xin không phải là điều kiện để học sinh đến trường học trực tiếp nên ngành giáo dục không có và cũng không thể đưa ra quy định.

Tuy nhiên, ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP. HCM chia sẻ, việc cho học sinh đi học trở lại sẽ tham khảo ý kiến của bên y tế, nhưng thực tế ở TP. HCM thì sẽ đợi đến khi học sinh tiêm đủ 2 liều vắc xin: 'Tôi cũng mong muốn phụ huynh tin tưởng, thành phố khi quyết định làm gì thì cũng nghĩ đến sự an toàn của HS đầu tiên. Trong trường hợp HS chưa tròn 18 tuổi thì đây là trách nhiệm quyết định của phụ huynh, họ phải quyết định thế nào để lợi nhất cho con em mình. Do vậy, chúng tôi mong muốn phụ huynh xem xét, đặt lợi ích của con mình và lợi ích cộng đồng lên trên hết. Theo thống kê hiện nay có trên 93% phụ huynh đồng ý cho con tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19. Do vậy, khi đến lớp các em có thể lo lắng khi bản thân mình chưa được tiêm nên chúng tôi mong phụ huynh xem xét kỹ'.

Tổ chức cho học sinh đi học trở lại phân theo cấp độ dịch của từng địa bàn

Về việc tổ chức cho học sinh trở lại trường, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch và quyết định với hình thức tổ chức dạy học như sau:

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) thì tổ chức dạy học trực tiếp. Củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao), tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình. Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp; với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 2, 6, 9 và lớp 12.

Tổ chức học trực tiếp lệch ca, lệch giờ, không tập trung đông người, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người học/lớp theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn Covid-19 trong ngành giáo dục do UBND TP.HCM ban hành và được Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 đánh giá an toàn.

Đối với các địa bàn được xác định ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) thì tổ chức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học…

Trong khi đó, ngày 1/11 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã thông tin về việc cho học sinh các khối lớp 5,6,9,10,12 tại các xã, phường, thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm 8/11 không có các ca F0 trong cộng đồng đi học trực tiếp trở lại từ thứ hai ngày 8/11/2021.