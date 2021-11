'Hot boy' Đà Nẵng mặc đồ 'giả' công an cấp tá, chụp ảnh tại quán bia để... sống ảo

Nhiều ngày nay, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán, 'truyền tay' nhau bức ảnh về 1 'hot boy' mặc đồ công an, loại trang phục dành cho cảnh sát, đeo hàm sĩ quan cấp tá, tay cầm chai bia, ngồi quán bia vỉa hè. Góc nghiêng điển trai cùng với 'tuổi trẻ tài cao', chưa gì đã làm 'thiếu tá' khiến anh chàng trong bức ảnh được dân tình không ngừng trầm trồ bàn tán, xuýt xoa ngưỡng mộ.

Tài khoản facebook Nh.Tr. đăng ảnh mặc đồ công an cấp tá lên trang cá nhân.

Thế nhưng, sự thật thì... 'tất cả chỉ là giả'. Sau khi nhận được thông tin, Công an Q.Hải Châu (Đà Nẵng) đã xác minh, mời 'hot boy' trong bức ảnh mặc đồ công an cấp tá - chủ tài khoản Facebook Nh.Tr. - lên làm việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên này thừa nhận mình không phải là người trong ngành công an, mà chỉ mặc đồ đóng giả công an chụp hình check-in tại quán bia rồi đăng tải trên Facebook để sống ảo.

Đối với hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân của 'hot boy' này, Công an Q.Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt 13,5 triệu đồng.