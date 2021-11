Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/11: Sôi động bóng đá châu Âu, Liverpool đại chiến Arsenal, MU dễ thở

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/11 - rạng sáng 21/11:

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh ngày 20/11 và rạng sáng 21/11.

Ngoài giải Ngoại hạng Anh 2021/2022 thì lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có các trận đấu đáng chú ý khác ở La Liga, Serie A, Bundesliga hay Ligue 1. Đáng chú ý là các trận đấu như Barcelona vs Espanyol, Lazio vs Juventus và Dortmund vs Stuttgart.

LIGUE 1 - PHÁP 2021/2022

20/11 23:00 Paris SG - Nantes

21/11 03:00 Rennes - Montpellier

BUNDESLIGA - ĐỨC 2021/2022

20/11 21:30 Bielefeld - Wolfsburg

20/11 21:30 Leverkusen - Bochum

20/11 21:30 Dortmund - Stuttgart

20/11 21:30 Gladbach - Greuther Furth

20/11 21:30 Hoffenheim - Leipzig

21/11 00:30 Union Berlin - Hertha Berlin

LA LIGA - TÂY BAN NHA 2021/2022

20/11 20:00 Celta Vigo - Villarreal

20/11 22:15 Sevilla - Alaves

21/11 00:30 Atletico Madrid - Osasuna

21/11 03:00 Barcelona - Espanyol

SERIE A - ITALY 2021/2022

20/11 21:00 Atalanta - Spezia

21/11 00:00 Lazio - Juventus

21/11 02:45 Fiorentina - AC Milan