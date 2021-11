Link xem trực tiếp bóng đá hôm nay U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, 17h ngày 2/11

Xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Myanmar:

Vào 17h00 ngày hôm nay (2/11), trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar tại vòng loại U23 Châu Á 2022 sẽ diễn ra trên sân Dolen Omurzakov, Bishkek (Kyrgyzstan).

Thắng Đài Loan ở ngày ra quân và lấy được 3 điểm làm vốn, trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar được xem như trận chung kết bảng I khi 2 đội đang bằng điểm và giống cả chỉ số. Do đó, chỉ cần 1 trận hòa thì U23 Việt Nam sẽ có được ngôi đầu bảng I cùng tấm vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Nếu giành vé tiến vào vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ có lần thứ 4 liên tiếp tham dự sân chơi này. Tính đến nay, thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam ở các vòng chung kết U23 Châu Á chính là ngôi Á quân năm 2018.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, YouTube Next Sports và ON Sports.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar

Tổng hợp link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Myanmar:

Xem trên VTV:

Link 1: TẠI ĐÂY

Link 2: TẠI ĐÂY

Link 3: TẠI ĐÂY

Xem trên ON Sports:

Link 1: TẠI ĐÂY

Xem trên YouTube Next Sports:

Link 1: TẠI ĐÂY

Lịch thi đấu vòng loại U23 Châu Á ngày 2/11/2021:

17h00 - U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

17h00 - U23 Saudi Arabia vs U23 Bangladesh

17h00 - U23 Việt Nam vs U23 Myanmar