Ngăn bố uống rượu không được lại còn bị đánh, nam thanh niên đâm bố ruột tử vong

Liên quan đến vụ án đâm tử vong người bố ruột say xỉn tại Kon Tum, ngày 10/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Minh Thuận (18 tuổi, ở khối 1, thị trấn Đăk Tô, H.Đăk Tô, Kon Tum) về tội giết người.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 5/11, khi thấy bố là ông C.T.T (45 tuổi) đang ngồi uống rượu 1 mình tại phòng khách, Thuận đã lên tiếng can ngăn bố không nên uống nhiều rượu. Lời qua tiếng lại, cuộc tranh cãi của hai bố con ngày càng gay gắt.

Bị con trai chọc giận, ông T. liền cầm gậy sắt đánh liên tiếp nhiều phát vào đầu và lưng Thuận. Cơ thể đau đớn khi bị bố đánh, Thuận nóng giận dùng con dao bấm, dài khoảng 17 cm đâm một nhát vào mạn sườn bên trái của ông T.

Dao bấm (Ảnh minh họa).

Lúc này, ông T. vội vứt cây gậy sắt xuống và chạy qua nhà hàng xóm cầu cứu. Ngay sau đó, bố của Thuận được đưa vội đi cấp cứu ở Trung tâm y tế H.Đăk Tô nhưng đã tử vong vào lúc 22 giờ cùng ngày với vết thương thủng tim.

Ngay sau khi khi nhận được thông tin về vụ việc nam thanh niên đâm bố ruột tử vong, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ Thuận để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.