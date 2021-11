Tin tai nạn giao thông hôm nay 25/11: Phát hiện người đàn ông lao xuống mương nước tử vong

Nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông thẳng vào nhà dân tử vong

Sáng 24/11, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang một thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 20H1-XXX.74 đang lưu thông trên đường và phóng tốc độ cao thì bất ngờ mất lái rồi tông thẳng và nhà người dân ngay bên đường. Sau cú tông mạnh, người đàn ông điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ và toàn bộ phần tường gạch nhà dân đã bị nứt hỏng.

Thanh niên phóng tốc độ cao rồi đâm vào nhà dân

Người đàn ông suýt bị xe đầu kéo cán qua người khi đang sửa xe máy

Theo camera an ninh ghi lại, một người đàn ông đang ngồi sửa xe máy thì bất ngờ chiếc xe đầu kéo quay đầu ngay đó. Tuy nhiên người tài xế này lại không để ý xung quanh nên đã tông vào lưng nam thanh niên đang sửa xe máy, ngay lập tức người này đã bị cuốn vào gầm xe và ngã sõng soài, sau cú va chạm xe máy cũng bị đổ rạp. Tai nạn ập đến bất ngờ, rất may không có thương vong về người xảy ra.

Chiếc xe đầu kéo đã suýt cán vào người đàn ông đang sửa xe máy

Xe tải mất lái va chạm mạnh với xe bồn khiến hàng chục mét lan can bị húc đổ ở Nghệ An

Khoảng 6h sáng ngày 25/11, một xe tải va chạm với xe bồn trên đường Hồ Chí Minh đoạn chân dốc Hòn Mát, xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Cú va chạm mạnh khiến xe tải trượt dài hơn 50m trên đường Hồ Chí Minh, xô đổ khảng 20, lan can và lật ngửa bên vệ đường. Vụ việc khiến xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu và thân xe, xe bồn thì bị nổ ba lốp phía sau, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin và được người dân địa phương cạy cửa để thoát hiểm. Rất may không có thương tích nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Hà Nội: Phát hiện người đàn ông lao xuống mương nước tử vong

Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 25/11 tại thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Theo ghi nhận ban đầu, người dân xung quanh đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông cắm đầu xuống mương nước tử vong, cạnh đó là chiếc xe máy của nạn nhân. Được biết, nạn nhân mặc chiếc áo khoác màu ghi đá, mặc quần bò đen, đi dày đỏ, bên cạnh là chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ - đen. Nạn nhân khoảng ngoài 30 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn ở Hà Nội

