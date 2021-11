Tin tai nạn giao thông hôm nay 28/11: Nam bảo vệ bất ngờ ngã xe đạp, tử vong tại chỗ

Lâm Đồng: Xe ben đổ dốc gây tai nạn liên hoàn, 4 ô tô hư hỏng nặng

Ngày 27/11, tại QL20 đoạn cầu Đại Nga, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Theo chiếc camera hành trình của một chiếc xe ô tô bị nạn ghi lại, khi lưu thông trên đoạn đường trên vào khoảng 12 giờ trưa, một chiếc xe ben đang đổ dốc thì đột ngột phanh gấp khiến tình cảnh rùng rợn đã xuất hiện. Do trời mưa lớn nên chiếc xe đã trượt một đoạn rồi quay ngang đường, húc thẳng vào chiếc xe tải và 2 chiếc ô tô con đang lưu thông theo hướng ngược chiều.

Cú va chạm bất ngờ khiến người phụ nữ ngồi trong cabin chỉ kịp thốt lên: “Ôi! Mẹ ơi” đầy bất lực. May mắn thay, tất cả chỉ bị thương nhẹ nhưng 4 chiếc xe lại hư hỏng khá nặng.

Hiện trường vụ việc

Tông móp đuôi xe 9 chỗ, ô tô con nằm ‘phơi bụng’ giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 27/11, khi lưu thông trên tại KM 33 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một chiếc ô tô 4 chỗ đã xảy ra va chạm với một chiếc xe 9 chỗ. Theo những người có mặt tại hiện trường, do tài xế nọ chỗ di chuyển quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe đằng trước nên khi tình huống bất ngờ xảy ra đã húc thẳng vào đuôi ô tô 9 chỗ.

Sau cú tông móp đuôi xe 9 chỗ, ô tô gây nạn bị hư hỏng nặng, nằm ngửa, chắn ngang giữa đường cao tốc khiến tình hình giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, tài xế xe 4 chỗ bị gãy tay và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Còn những người ngồi trên xe 9 chỗ chỉ xây xát nhẹ và hoảng loạn tâm lý.

Chiếc 4 chỗ nằm ngửa bụng giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Nam bảo vệ bất ngờ ngã xe đạp, tử vong tại chỗ

Chiều 27/11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang làm rõ nguyên nhân một nam bảo vệ đang chạy xe bất ngờ ngã xuống đường tử vong.

Theo đó, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, anh T.Đ.P (41 tuổi, quê Bến Tre) đạp xe trên đường Nguyễn An Ninh hướng từ trung tâm hành chính về chợ Dĩ An. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Tri Phương (phường Dĩ An, TP Dĩ An) thì bất ngờ ngã xuống đường. Lúc này một số xe máy chạy sau nhưng tránh kịp. Người đàn ông bị thương nằm giữa đường được người dân đưa vào lề đường để sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận thông tin, công an có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Vụ việc được camera quay lại, nạn nhân đang đạp xe thì bất ngờ ngã xuống đường, không xảy ra va chạm với ai. Được biết anh P. làm bảo vệ cho một siêu thị mini, sáng nay đang đạp xe từ nhà trọ tới chỗ làm thì xảy ra vụ việc.

Vợ chết, chồng bị thương sau va chạm với xe container trên QL1

Tối 27/11, Công an quận 12, TP.HCM và đội CSGT Bình Triệu đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, anh T.Q.L. (37 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 83P1 - XXX, phía sau chở vợ là chị T.T.C. (38 tuổi, cùng quê Sóc Trăng), lưu thông trên QL1 theo hướng Thủ Đức - An Sương. Khi còn cách ngã tư chùa Khánh An 200m (thuộc phường An Phú Đông, quận 12) thì bất ngờ xe máy ngã vào làn ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Đúng lúc này, xe container mang BKS 43C - XXX đang lưu thông cùng chiều phía sau chạy tới, không xử lý kịp đã cán qua người khiến chị C. tử vong tại chỗ, anh L. may mắn chỉ trầy xước nhẹ. Sau tai nạn, chiếc container chạy thêm khoảng 200m thì dừng lại.