Tin tai nạn giao thông hôm nay 30/11: Lật xe tải chở keo, đè chết 3 con trâu trên đường

Thót tim khoảnh khắc tài xế thoát khỏi ô tô chìm nhờ cửa sổ trời

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 30/11. Một nam thanh niên lái ô tô 5 chỗ đang di chuyển trên đường Võ Thị Sáu, hướng đường Cách Mạng Tháng Tám ra Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa thì bất ngờ tông gãy lan can trên đoạn cầu Đồng Tràm, lao xuống suối Săn Máu và chìm dần. Người dân đi đường phát hiện sự việc đã chạy lại tìm cách cứu hộ. Khoảng một phút sau, tài xế mở cửa sổ trời (trên mui xe) thoát ra ngoài và bơi vào bờ.

Chiếc xe ô tô 5 chỗ bất ngờ lao xuống suối và chìm dần

Xem chi tiết tại đây!

Xe máy vượt phải va chạm với xe tải, một người tử vong ngay tại chỗ, một người bị thương nặng

Theo camera hành trình của một ô tô ghi lại, chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển, chở theo sau là một nữ sinh, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm và còn lạng lách, đánh võng rồi phóng nhanh trên đường quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam. Khi vừa vọt ga vượt phải qua chiếc ô tô có gắn camera hành trình thì chiếc xe máy này đã lập tức va chạm vào chiếc xe ô tô tải đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, đôi nam nữ đã ngã sõng soài ra đường, chiếc xe máy thì văng ra xa, thương tâm hơn là nạn nhân nữ đã tử vong ngay tại chỗ còn nạn nhân nam bị thương nặng, ngay sau đó đa được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe ra sao.

Nạn nhân nữ tử vong tại chỗ, nam thanh niên cũng bị thương nặng

Xem chi tiết tại đây!

Lật xe tải chở keo, đè chết 3 con trâu trên đường

Chiều 29/11, trên tuyến đường liên xã Châu Kim - Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An một chiếc xe trọng tải lớn chở đầy gỗ keo đã bị lật nghiêng khi đang di chuyển xuống dốc ông Bảy. Tại hiện trường, gỗ keo văng tràn tung tóe, một khối lượng lớn gỗ keo đã lao tràn xuống một ngôi nhà sàn nằm cách mặt đường khoảng 10m, sâu so với mặt đường 5m.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm phần đầu chiếc xe ô tô tải hư hỏng, kính lái vỡ và văng xa. Thời điểm này có 5 con trâu đang ăn cỏ bên vệ đường trước nhà sàn đã bị gỗ lao đè lên, trong đó có 3 con bị chết, 2 con bị gãy chân. Riêng ngôi nhà sàn cũng bị gỗ keo tràn xuống làm nghiêng một phần nhà.

Người điều khiển xe lôi tự chế tử vong sau va chạm với ô tô tải

Tối 29/11, Công an quận 12, TP.HCM và Đội CSGT An Sương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe lôi tự chế xảy ra trên QL1. Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Bình Dương chạy trên QL1 theo hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đi ngã tư An Sương. Khi vừa qua khỏi giao lộ với đường Nguyễn Văn Quá (ngã tư Đình, thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) thì xảy ra va chạm với xe máy lôi tự chế do anh H.C.P (SN 1978, ngụ TP.HCM) điều khiển chạy cùng chiều.

Va chạm làm cho chiếc xe máy lôi loạng choạng, phần xe máy xoay ngang khiến anh P. ngã xuống, nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, xe lôi tự chế chở mấy tấm inox, sau va chạm khiến xe lôi bị lật, các tấm inox đè lên tài xế, người dân chạy tới hỗ trợ khiêng các tấm inox ra để giải cứu, tuy nhiên người này đã tử vong.