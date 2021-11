Vụ bé gái 5 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm, sát hại: Quá khứ đáng sợ đến rợn người của kẻ thủ ác!

Hôm nay (ngày 10/11), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa Phạm Văn Dũng (tên gọi khác 'Dũng giá', SN 1975, trú phường Long Tâm, TP Bà Rịa) - nghi phạm trong vụ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi từng gây rúng động dư luận vào hồi giữa tháng 4 vừa qua - ra xét xử với các tội danh: Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16.

Trước đó, vào khuya 17/4, người nhà hoảng hốt phát hiện thi thể cháu P.N.Q.N (5 tuổi, trú phường Long Tâm, TP Bà Rịa) tại bãi đất trống cách nhà 100m. Khi được phát hiện, cháu P.N.Q.N có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Khu vực phát hiện thi thể cháu P.N.Q.N

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công an TP Bà Rịa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân, rà soát đối tượng có liên quan.

Qua điều tra, xác minh, công an xác định đây là vụ án Giết người nên ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với vụ việc trên và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra làm rõ.

Đến 22 giờ ngày 18/4, Công an đã khoanh vùng nghi phạm và mời Phạm Văn Dũng về làm việc. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng khi mới bị bắt.

Theo lời khai của nghi phạm, khoảng 17 giờ 30 ngày 17/4, Dũng đến nhà ông N.T.A ở cùng hẻm để ăn đám giỗ. Đến khoảng 20 giờ, Dũng đi bộ về nhà. Thấy nhà khóa cửa, Dũng biết vợ đang đi ăn tiệc sinh nhật bên nhà mẹ chưa về nên đi bộ qua đó.

Trên đường đi ra đầu hẻm 122 Võ Thị Sáu, Dũng thấy cháu N. và cháu L. theo sau nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu N. - vốn là hàng xóm của mình.

Dũng đứng lại tại cổng nghĩa địa, đợi cháu N. tới rồi bế đến gò cát cạnh sân bóng. Khi đặt cháu N. đứng xuống đất, N. la lên, Dũng sợ có người phát hiện nên đã bóp cổ cháu tử vong và dùng tay xâm hại tình dục cháu N., sau đó thản nhiên bỏ đi.

Ngoài tội ác mà Dũng đã gây ra với cháu N., qua quá trình điều tra, công an xác định trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, Dũng còn thực hiện hành vi dâm ô đối với 3 cháu bé khác đều là hàng xóm cạnh nhà.

Cụ thể, vào 1 buổi chiều trong tháng 3/2020, sau khi nhậu xong Dũng đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu L.B.C (SN 2011) ngay tại căn nhà của mình khi cháu C. chạy sang nhà tìm kiếm bạn chơi cùng. Dũng cho cháu C. 50.000 đồng và dặn không được nói chuyện vừa xảy ra cho ai nghe.

Tháng 4/2020, cũng sau khi nhậu, Dũng tiếp tục xâm hại cháu P.N.Q.A (SN 2013) khi cháu A. chạy qua nhà Dũng chơi. Sau khi thực hiện hành vi biến thái, Dũng không quên dặn cháu A. không được nói cho ai.

Vào 1 buổi trưa tháng 1/2021, hàng xóm nhờ con gái là cháu N.V.T.T (SN 2010) qua nhà Dũng để xin giá vụn về cho gà. Dũng liền cho cháu T. 20.000 đồng rồi thực hiện dâm ô T.

Sau khi bị bắt giữ, Dũng đã khai nhận hành vi giết người, hiếp dâm với cháu P.N.Q.N và hành vi dâm ô với 3 cháu gái trên. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành cho các nạn nhân nhận dạng và phù hợp với lời khai của Phạm Văn Dũng.