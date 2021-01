Nam đạo diễn 52 tuổi bất ngờ công khai bạn trai kém 33 tuổi, đang là sinh viên năm nhất

Ngày hôm qua, đạo diễn Trình Thanh Tùng đã đăng một bài viết mới trên weibo (trang mạng xã hội của Trung Quốc), công bố thoát kiếp độc thân.

Điều đáng nói, nam đạo diễn này cũng công khai thừa nhận có người yêu đồng giới. Bạn trai của ông còn hai ngày nữa mới tròn 19 tuổi, hiện đang học đại học năm nhất, kém ông 33 tuổi.

Nam đạo diễn 52 tuổi dịu dàng gọi người yêu là 'bạn trai nhỏ', đồng thời đăng kèm lời bài hát '20 năm' - ca khúc do bạn trai kém tuổi viết tặng mình với những lời ca đầy âu yếm:



15 tuổi, lần đầu tiên tôi biết rung động trước một chàng trai Anh là ánh sáng của cuộc đời em... Em nguyện dành cả cuộc đời để giữ anh cạnh bên... Hôn anh tại chốn rừng rậm huyền bí... Ôm chặt anh ở nơi cơn hồng thủy ập đến... Yêu anh đến tận sao Thổ, đến tận mặt trăng.

Dưới bài đăng tuyên bố tình yêu đồng giới của Nhà sáng lập giải Cây chổi vàng (hay Mâm xôi vàng của Trung Quốc), nhiều người lo lắng liệu rằng vị đạo diễn này về sau có bị 'phong sát' (cấm sóng, chặn hoạt động nghệ thuật) hay không, vì hiện tại Trung Quốc vẫn khá hà khắc đối với cộng đồng giới tính thứ 3. Bằng chứng là nhiều bộ phim đam mỹ (tình cảm nam - nam) vẫn luôn bị kiểm duyệt vô cùng nghiêm ngặt trước khi phát sóng.

Đạo diễn Trình Thanh Tùng sinh năm 1968.

Ngay sau đó, Trình Thanh Tùng cũng đã đăng bài trấn an dư luận: Tôi đã 'come out' (công khai xu hướng tính dục) vào năm 2005. Cha mẹ, gia đình và bạn bè đều ủng hộ. Tôi vẫn luôn lên tiếng vì cộng đồng giới tính thứ 3, cũng từng phát hành cuốn 20 Years of Gay Chinese Movies (tạm dịch: 20 Năm Của Điện Ảnh Đồng Tính Trung Quốc), còn tham gia diễu hành tại Đài Bắc nữa.

Đạo diễn Trình Thanh Tùng (ngoài cùng bên trái) trong ảnh chụp cùng Phạm Băng Băng.