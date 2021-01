Sinh viên được nghỉ Tết tận...49 ngày, thật hay giả?

Mới đây, trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã khiến dân tình xôn xao bởi kỳ nghỉ Tết dài 'kỷ lục'.

Theo đó, sinh viên (trừ năm nhất), sẽ được nghỉ từ ngày 18/1 (tức ngày 6 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 7/3 (ngày 24 tháng Giêng Âm lịch), tổng 49 ngày. Sinh viên năm nhất của trường này sẽ nghỉ muộn hơn và đi học sớm hơn – được nghỉ từ 1/2 đến hết ngày 1/3 (từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 18 tháng Giêng), tổng 4 tuần.

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng ĐH Công nghệ thông tin cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh bị trễ hơn một tháng so với dự kiến, dẫn đến việc sinh viên năm nhất cũng nhập học muộn hơn. Vì vậy, để đồng bộ lịch học giữa các khóa, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên năm nhất sẽ ít hơn so với các anh chị khóa trên.

"Hơn nữa, trường cho các em nghỉ dài để thuận tiện và tiết kiệm khi mua vé tàu, xe về quê, tránh các đợt cao điểm di chuyển của người lao động và sinh viên các trường khác", ông Khang chia sẻ thêm.