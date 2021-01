Việt Nam 'thoát lùn', lọt top 4 chiều cao Đông Nam Á

Nếu 10 năm trước, so về chiều cao với các nước trong khu vực, Việt Nam chỉ nhỉnh hơn Indonesia và Philippines thì giờ đây, Việt Nam đã tiến thêm 2 bậc trong bảng xếp hạng, chỉ đứng sau Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2020, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam hiện đạt 168.1 cm - tăng 3.7 cm và nữ đạt 156.2 cm - tăng 2.6 cm so với 10 năm trước. Nếu so thời điểm cách đây 20 năm, chiều cao nam thanh niên đã tăng 4.4 cm và nữ tăng thêm 3,6 cm.

Theo đánh giá, mức tăng chiều cao của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn 1990 - 2020 nhanh tương đương thời kỳ vàng trong phát triển chiều cao của Nhật Bản giai đoạn 1955 - 1995.

GS.TS Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, người Việt có mức tăng chiều cao nhanh như vậy là nhờ nhiều biện pháp can thiệp mà nước ta đã kiên trì triển khai trong suốt hơn 20 năm qua.

Cụ thể, 1.000 ngày đầu đời tính từ thời điểm thụ thai cho đến khi trẻ 2 tuổi được cho là giai đoạn ‘vàng’ quyết định chiều cao của một người. Từ đó, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em triển khai từ năm 1998 do Viện Dinh dưỡng chủ trì đã tiến hành các biện pháp như can thiệp về dinh dưỡng cho Trẻ em dưới 5 tuổi, can thiệp bổ sung vitamin A, phòng chống thiếu máu cho phụ nữ mang thai, dinh dưỡng học đường…

Từ năm 2000 đến nay, các số liệu được cập nhập liên tục từ chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cho thấy dinh dưỡng của trẻ nhỏ vẫn đang cải thiện theo hướng tích cực sau mỗi năm. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi tại nước ta đã giảm từ 59% năm 1985 xuống còn 19,6% năm 2020, là mức thấp theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới.