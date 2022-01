Dàn nghệ sĩ đồng loạt được 'trả lại sự trong sạch', ông xã Việt Hương tức tốc 'dằn mặt' kẻ vu khống

Liên quan đến vụ lùm xùm 'sao kê' ồn ào suốt cả năm vừa qua, mới đây, sau khi điều tra, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã chính thức tuyên bố: ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020.

Quyết định của cơ quan chức năng liên quan đến việc từ thiện của loạt tên tuổi như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, v.v...

Kết luận của cơ quan Công an đã khiến đông đảo giới nghệ sĩ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau khoảng thời gian dài 'chật vật' vì những lời vu khống, phải chịu đựng vô số lời chỉ trích, bị công kích cá nhân nhiều lần, oan ức gánh trên vai tội danh không có thật: 'ăn chặn từ thiện'.

Hàng loạt cái tên đình đám trước đó đã trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi bất ngờ bị 'gán' cho cái danh 'ăn chặn từ thiện'

Hòa cùng niềm vui chung của giới nghệ sĩ, mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương - ông xã Việt Hương cũng đã thẳng thắn bày tỏ: 'Cuối cùng thì chính nghĩa cũng đã thắng.

Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định các nghệ sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Hương đã 'không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự' là 1 cái tát thẳng vào mặt những kẻ đã bịa đặt, vu khống, nhục mạ, làm mất danh dự của những nghệ sĩ trong nhiều tháng qua.

Có ai có gan đứng lên xin lỗi các nghệ sĩ mà họ đã đặt điều, chửi rủa bấy lâu nay không nhỉ?'.

NS Việt Hương cũng từng phải đối mặt với nhiều lời chất vấn tiêu cực từ 1 bộ phận dân mạng về chuyện làm từ thiện, dù vợ chồng nữ nghệ sĩ từng thẳng thừng tuyên bố tự chi tiền túi chứ không kêu gọi quyên góp

Được biết, trong suốt khoảng thời gian TP. HCM đang phải 'oằn' mình chống dịch Covid, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã không ngại khó ngại khổ, tích cực tự bỏ tiền túi để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con khó khăn, cung cấp oxy cho bệnh nhân trở nặng. Ngoài ra, nữ danh hài còn chủ động tặng ông Đoàn Ngọc Hải chiếc xe cứu thương mới để ông có thể thuận lợi hơn trong hành trình thiện nguyện của mình. Dù vậy, không ít lần, vợ chồng Việt Hương vẫn phải đối mặt với những lời vu khống vô căn cứ, sự hoài nghi bất chợt cùng những lời chỉ trích, chất vấn mà dù giải thích họ cũng 'quyết' không tin của 1 bộ phận dân mạng.