HLV Wowy viết 'tâm thư' gửi 'học trò nghèo' Free: Em đã phải sống quá khổ cực như anh đã từng

Tối 8/11, tập 3 vòng Bứt phá Rap Việt mùa 2 đã tiếp tục lên sóng trong sự chờ đợi của khán giả. Ở bảng D, 4 thí sinh Sidie, Kellie, Free, Pretty Six đã trải qua 'trận tranh tài' khốc liệt và cuối cùng, cô nàng Kellie - team HLV Binz đã đánh bại 3 thí sinh còn lại để chính thức bước vào vòng Chung kết Rap Việt mùa 2.

Free team Wowy dừng chân đầy tiếc nuối

Chia tay Free, trên trang cá nhân, Huấn luyện viên Wowy đã không giấu được nỗi buồn, tiếc nuối đăng tải 1 bài viết dài nhắn gửi tới cậu học trò nghèo đang nỗ lực 'tìm kiếm sự tự do trong cuộc sống', động viên Free 'đừng bỏ cuộc'.

HLV Wowy nhắn gửi tới Free sau khi nam rapper dừng chân tại vòng Bứt phá

Wowy bày tỏ sự yêu mến dành cho Free

Nguyên văn 'bức tâm thư' gây xúc động của HLV Wowy gửi tới Free:

'Free - cậu nhóc 19 tuổi tìm kiếm sự tự do trong cuộc sống vì anh biết rõ em đã phải sống quá khổ cực trong con hẻm nghèo như anh đã từng. Em mong muốn em thành công, để có thể đưa cả gia đình mình thoát ra khỏi đó. Gương mặt em già dặn, rám nắng, đen nhẻm và ốm yếu, ai từng trải qua thời gian nghèo khó trong cuộc sống đều sẽ hiểu và mong muốn nếu có cơ hội sống tốt hơn, được ăn đủ, ăn no, được ăn ngon, ngủ đủ, có quần áo đẹp mà không lo cuộc sống khắc nghiệt này sẽ đưa ta về đâu khi gia đình thì không đủ tiền để lo cho ta mỗi ngày, thằng nhóc ấy sẽ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, già dặn trước tuổi để chiến đấu liên tục với vòng xoáy của cuộc đời. Anh vẫn còn nhớ ngày quay phỏng vấn của chương trình, em đã phải chạy từ Biên Hoà lên để tham gia và nhận được cuộc gọi bắt về nhà ngay để trả xe cho mẹ đi chợ, và câu nói của em trả lời mẹ khiến anh nhói lòng: “Nhà tiền ăn còn không có đủ, thiếu nợ đầy, hết sạch tiền vậy thì làm gì có tiền đổ xăng thì sao mà con mượn chiếc xe kia chạy được, chiếc đó tốn xăng lắm”.

Và anh cũng không thể quên việc trên đường chạy xe về Biên Hoà sau khi lên tập luyện bài thi, em đã bị tai nạn, thật may khi em chỉ đổ máu bên ngoài, trầy trụa cơ thể, chứ nếu em mà có chuyện gì anh sẽ rất buồn vì hôm ấy anh có thể chở em về như lời đùa anh nói mà anh đã không làm vì tin em có thể làm được và yeah, em đã làm được, em an toàn và tiếp tục chạy lên tập luyện trong những ngày kế tiếp dù người trầy trụa đầy vảy khô bò ướt.

Free anh nói em nghe, ta không được quyền chọn nơi ta sinh ra, nhưng em được quyền chọn cách em sống. Anh mong những ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực một cách tuyệt vời nhất để ba mẹ em hãnh diện về em. Hãy nhớ đừng bỏ cuộc mà hãy tìm nhiều cơ hội nghệ thuật khác mà em có thể thử nghiệm để khám phá bản thân mình, em có chất giọng đặc biệt, em có cá tính phong cách riêng biệt, em chỉ cần đừng để sự tự do mà e tìm kiếm đi lệch hướng, đôi lúc tự do trong tri thức nó khác với tự do trong lối sống, em hãy phát triển tri thức, trải nghiệm và Hãy ghi nhớ lời anh nói, nếu như trên đường đi có lắm lúc gặp trắc trở đó chỉ là chi tiết ông Trời muốn em bất ngờ, giá trị của bản thân đó là do em định mức, khi biết mình là ai đó là lúc em tỉnh thức.

Yêu em Free'.