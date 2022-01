NS Bình Tinh xin mẹ 'đập con hổ vàng', lấy tiền giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo

Mới đây, trên trang cá nhân, Bình Tinh đã khiến nhiều người cảm động khi xin phép người mẹ quá cố 'cho con đập con hổ vàng của mẹ, lấy tiền ngày mai trao đến các ông bà cô bác'.

Nữ nghệ sĩ cũng vui mừng nhắn nhủ: 'Con biết mẹ vui lắm. Chỉ cần mẹ vui, bù lỗ bao nhiêu con cũng chịu'.

Nghệ sĩ Bình Tinh lấy tiền tiết kiệm để đi làm từ thiện

Theo 1 bài đăng hồi tháng 12 của Bình Tinh, con hổ vàng này là do nữ nghệ sĩ mua về để bỏ tiền tiết kiệm, dự tính cuối năm sẽ đập ra, dùng số tiền tích góp được để hỗ trợ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

'Điều này là tâm nguyện to lớn của mẹ. Con biết con làm như vậy mẹ và dì 9 sẽ rất vui, và chỉ cần mẹ vui con sẽ làm hoài một khi con vẫn còn khả năng', Bình Tinh tâm sự.

NS Bình Tinh mua heo đất để bỏ tiền tiết kiệm, góp lại làm từ thiện để làm phước cho người mẹ quá cố

Có thể nói, năm vừa qua có lẽ là 1 năm đầy bi thương cùng những nỗi đau mất mát không thể nào quên của Bình Tinh. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, cô đã liên tiếp mất đi 4 người thân ruột thịt.

Ngày 25/7, nghệ sĩ Kim Phượng - người dì Bình Tinh luôn xem như mẹ thứ 2 của mình qua đời do Covid-19. Ngày 8/8, người cậu thứ 10 - nhạc sĩ Thanh Châu qua đời do suy hô hấp. Ngày 25/8, mẹ Bình Tinh, soạn giả cải lương tuồng cổ gạo cội Bạch Mai trút hơi thở cuối cùng. Đến ngày 15/9, nghệ sĩ Thanh Linh - cậu út của cô cũng qua đời do bệnh tim.

NS Bình Tinh và mẹ - nghệ sĩ cải lương tuồng cổ gạo cội Bạch Mai

Thời điểm những tin dữ liên tiếp ập đến, Bình Tinh đã vô cùng suy sụp, khổ sở. Nhưng rồi, nhờ sự động viên của các đồng nghiệp, anh chị em bạn bè thân thiết, nữ nghệ sĩ cuối cùng cũng đã vực dậy và lấy lại tinh thần sau mất mát.

'Những nỗi đau tận cùng đã nếm trải thì không gì làm khó tôi được nữa. Tôi tin mẹ và các dì, cậu sẽ luôn ở bên mình', Bình Tinh trải lòng.