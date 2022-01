Sao Hàn 13/1: Phim của Joy (Red Velvet) thất bại 'thảm hại'?

Phim mới của Joy (Red Velvet) liên tục ghi nhận rating 0% suốt nhiều tuần liên tiếp

Theo thống kê của Niealsen Korea, tập 8 của "The One and Only" lên sóng ngày 11/1 vừa qua đã ghi nhận mức rating trung bình là 0,7% trên toàn quốc. Con số này giảm 0,1% so với tập trước đó và nối dài chuỗi rating 0% của bộ phim suốt nhiều tuần liên tiếp.

Tập đầu tiên của "The One and Only" khởi đầu với rating khá ổn 2,4%, sau đó liên tục giảm mạnh và dừng lại ở mức 0% từ tập 4 đến tập 8.

Bộ phim kể về 3 người phụ nữ cùng mắc bệnh nan y gặp nhau ở trại tế bần. Sau đó, họ đã bị cuốn vào 1 vụ án mạng và phải tìm ra kẻ gây án để minh oan cho bản thân trước khi qua đời. Phim có sự tham gia của các diễn viên chính Ahn Eun Jin, Kang Ye Won, Joy (Red Velvet), Kim Kyung Nam.