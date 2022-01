Sao Hàn 14/1: Chuyến du lịch ngọt ngào của Hyun Bin và Son Ye Jin, đồng đội kể về Taemin

Nữ diễn viên Lee Se Young với sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục

Ngoại hình gần đây của nữ diễn viên Lee Se Young được nhiều người khen ngợi trông tự nhiên và sắc sảo hơn. Không chỉ học makeup, giảm cân, cô nàng cũng từng công khai thừa nhận đã nhờ cậy "dao kéo" để thay đổi diện mạo.

Nữ diễn viên Lee Se Young sinh năm 1989 và được nhiều người biết tới qua qua "SNL Korea", "Reply 1988" hay "Man Who Sets The Table". Bộ phim gần nhất mà Lee Se Young tham gia là "Hanging On" vào năm 2020 với vai trò khách mời.