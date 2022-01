Sao Hàn 2/1: 'Cổ tay áo màu đỏ' đại thắng, gia đình nhà SM Entertainment chứng minh sức hút khủng

SM thông báo concert miễn phí SMCU Express@Kwangya ghi nhận 51 triệu lượt stream tại 161 khu vực trên toàn thế giới

Công ty cho biết đây là kỉ lục lượt stream mới cho một concert online từ Hàn Quốc (vượt qua kỉ lục cũ 35,83 triệu lượt stream SM Town Live Culture Humanity 2021).

SMCU Express@Kwangya 2022 đem tới 40 sân khấu, bao gồm cả màn trình diễn đầu tiên của siêu nhóm nữ GOT the beat và các màn collab độc đáo kèm theo 3 tiếng đánh DJ after party.