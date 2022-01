Sao Hàn 20/1: Jinwoo Winner và em gái ruột tiết lộ về mối quan hệ xa cách 'hơn cả người lạ'

Diễn viên Choi Sung Won sẽ quay trở lại với công việc sau thời gian dài ngừng hoạt động để điều trị căn bệnh ung thư máu.

Được biết, nam diễn viên sinh năm 1985 phát hiện bị ung thư máu (bệnh leukemia) giai đoạn đầu năm 2016. Sau quá trình chữa trị, giữa năm 2017, nam diễn viên thông báo đã khỏi bệnh. Đáng buồn là 3 năm sau, căn bệnh quái ác lại quay trở lại khiến nam diễn viên tiếp tục phải tạm ngưng công việc để tái nhập viện.

Hiện tại, nam diễn viên của Reply 1988 đã dần hồi phục và tìm được công ty quản lý mới là Wide S Company. Trong năm 2022 này, Choi Sung Won sẽ quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất của mình. Nam diễn viên sẽ có sự xuất hiện đặc biệt trong bộ phim chuẩn bị lên sóng của đài MBC - From Now on, Showtime.