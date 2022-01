Sao Hàn 27/1: Hai nam thần tượng bị cảnh sát 'tóm gọn' tại quán bar lúc đêm muộn

Park Seo Joon và Han So Hee xác nhận nên duyên trong drama giật gân sinh tồn “Gyeongseong Creature”

Nội dung bộ phim: Mùa xuân năm 1945, bóng tối của thời đại bao trùm, một con quái vật được sinh ra trên lòng tham. Những người trẻ phải sống trong một xã hội bất công, bị tước đoạt những quyền lợi cơ bản nhất. Vì vậy, họ phải liều mạng để đánh đổi lấy hạnh phúc.

Park Seo Joon vào vai Jang Tae Sang, người đàn ông giàu có nóng bỏng nhất ở Bukchon, nắm giữ đầu mối thông tin tốt nhất trong khu vực. Mạnh mẽ và quen đối mặt với cái ác, Jang Tae Sang thống trị Bukchon bằng sự nhanh nhạy, sáng suốt và sự ranh mãnh độc nhất vô nhị. Vốn chỉ tin tưởng và tuân theo thực tế hiển hiện trước mặt hơn là công lý, tuy nhiên, anh lại vướng vào một người phụ nữ thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Han So Hee vào vai Yoon Chae Ok, người chuyên đi tìm kiếm người mất tích lừng danh. Yoon Cha Ok đã học cách sống sót trên khắp Mãn Châu và Thượng Hải với cha mình từ khi còn nhỏ. Sống sót trong suốt cuộc đời thảm khốc như một cơn ác mộng, cô không chỉ giỏi súng và dao mà còn đủ thông minh để xử lý bất kỳ loại máy móc nào. Đến Gyeongseong để tìm tung tích mẹ ruột đã biến mất 10 năm trước, cô kết thân với Jang Tae Sang, và phải đối mặt với hiện thực khủng khiếp khi theo đuổi một loạt vụ mất tích bí ẩn.

Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok sẽ phải chiến đấu một cách tuyệt vọng chống lại những con quái vật không rõ danh tính, và những con người giống quái vật hơn cả quái vật.

Bên cạnh đó, Wi Ha Joon sẽ vào vai Kwon Joon Taek, bạn thân của nam chính Jang Tae Sang. Anh là cậu ấm ngậm thìa vàng nhưng lại luôn bất mãn với gia đình thân Nhật của mình.

“Gyeongseong Creature” được chắp bút bởi Kang Eun Kyung, biên kịch nổi tiếng của “Romantic Doctor Kim” (Người Thầy Y Đức) và do Jung Dong Yoon của “Stove League” (Giải Đấu Bóng Chày) làm đạo diễn.

Phim dự kiến sẽ được phát sóng vào năm 2023.