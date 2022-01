'Tất tần tật' danh sách giải thưởng và người chiến thắng tại Seoul Music Awards 2022

Ngày hôm nay (23/1), lễ trao giải Seoul Music Awards 2022 (SMA 2022) đã chính thức diễn ra trong sự háo hức chờ mong của đông đảo fan Kpop khắp nơi. Đặc biệt, lễ trao giải quy tụ dàn nghệ sĩ lớn như NCT 127, NCT Dream, HyunA, Wendy (Red Velvet), Oh My Girl, The Boyz, Kang Daniel, STAYC, ENHYPEN...

Daesang: NCT 127

Best Digital Award: IU

Best Album Award: NCT DREAM

World Best Artist: BTS

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Lee Mujin, OMEGA X, EPEX

Ca khúc OST hay nhất: "Love Always Run Away" - Lim Yoong Woong

Ca khúc Ballad xuất sắc nhất: "Like Water" - Wendy (Red Velvet)

Ca khúc R&B xuất sắc nhất: "I'm Not Cool" - HyunA

Ca khúc nhạc trot xuất sắc nhất: "My Starry Love" - Lim Yoong Woong

Nhân tố mới của năm: Lang Lee

Judges Special Award: Jung Dong Ha

Màn trình diễn xuất sắc nhất: STAYC, ENHYPEN

Bonsang:

- ENHYPEN

- Heize

- Brave Girls

- OH MY GIRL

- Kang Daniel

- aespa

- ATEEZ

- NCT 127

- THE BOYZ

- Lim Young Woong

- BTS

- SEVENTEEN

- IU

U+ IDOL Live Best Artist: BTS

K-Wave Popularity Award: EXO

Popularity Award: Lim Young Woong