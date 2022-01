Chiều nay (16/1), mạng xã hội xôn xao lan truyền clip hot girl livestream Trần My đến thẳng shop của Trang Nemo để '3 mặt 1 lời' rồi bất ngờ xảy ra xô xát ngay tại cửa hàng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Được biết, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ 1 bài đăng PR loại thạch giảm cân của Trần My trên trang cá nhân. Đáng nói, không hiểu lựa hình kiểu gì mà trong bài của Trần My lại có ảnh của Trang Nemo - người cũng đang kinh doanh mặt hàng này.

Trang Nemo và Trần My khẩu chiến nhiều 'trận' trên livestream

Ngay lập tức, Trang Nemo đã vào tận fanpage của Trần My để yêu cầu cô gỡ hình ảnh của mình, đồng thời cũng lên vài livestream để chỉ trích hành động của Trần My. Trang Nemo còn tố Trần My PR sản phẩm không có tâm, 'dám' quảng cáo sản phẩm này mẹ đang cho con bú có thể dùng được.

'Mới nhập về bán mà tư vấn dữ lắm. Em kêu là "em ăn đêm hoài không mập" - chị thấy em mập dữ lắm, em đâu có ốm đâu mà nói giảm cân?', Trang Nemo 'khịa' thẳng tên Trần My trong livestream của mình.

Về phía Trần My, không 'ngồi im chịu đòn', cô nàng cũng livestream đáp trả. Trận 'ăn miếng trả miếng' giữa cả kéo dài đến chiều 16/1, khi Trần My quyết định đến gặp trực tiếp 'đối thủ' ở shop thời trang của Trang Nemo tại TP.HCM. Ban đầu cả hai nói chuyện hoà nhã trên sóng livestream, thế nhưng chỉ ít phút sau, cả đám lại lao vào ẩu đả.

Trần My (bên trái) và Trang Nemo (bên phải) ban đầu nói chuyện khá hòa nhã

Theo đoạn livestream được lan truyền, khi mới đến, Trần My nhẹ giọng xin lỗi Trang Nemo, tỏ thái độ khá lúng túng. Nói chuyện được một lúc trong êm đẹp thì Khanh - người đi cùng Trần My lên tiếng, cho rằng nếu My phục thì hẵng xin lỗi. Khi được hỏi là ai, Trang yêu cầu Khanh ra ngoài vì không liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Khanh tiếp tục yêu cầu Trần My xem xét có nên xin lỗi hay không, cùng lúc Trang Nemo tiến tới mời Khanh ra ngoài đồng thời kéo khẩu trang Khanh xuống. Mâu thuẫn cũng được nổ ra từ đây. Những người trong cuộc bắt đầu xông vào đánh nhau, kèm theo những tiếng chửi thô tục.

Đám đông lao vào đánh nhau

Hiện tại, cư dân mạng đang tranh cãi gay gắt về đúng sai giữa 2 bên, trong khi đó 1 bộ phận dân mạng lên án mạnh mẽ chuyện sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề của hai bên Trang Nemo và Trần My, cho rằng đây vốn không phải chuyện to đến mức phải gây ra 'ồn ào' như thế này.