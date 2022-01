Khám phá tính cách tiềm ẩn của 12 cung hoàng đạo: Kết thúc

Thiên Bình

Thiên Bình luôn cố gắng để cân bằng cuộc sống và duy trì đạo đức lối sống cao đẹp của bản thân.

Thiên Bình luôn tươi vui. giàu cảm xúc và ưa chuộng sự hòa hợp, tuy nhiên bạn mang tư duy cá nhân và thường chỉ xoay quanh cuộc sống của bản thân mà bỏ qua mọi điều xung quanh. Trong cuộc sống thường nhật bạn luôn biết cách duy trì các mối quan hệ xã hội, và trong tình yêu bạn luôn giữ cho bầu không khí hòa nhã và thiện chí thay vì bất hòa hay tị nạnh.

Thần Nông

Thần Nông sở hữu năng lực tuyệt vời đó là luôn thận trọng và bí ẩn, tuy nhiên ngược lại bạn cũng rất thu hút và hòa đồng.

Các bạn luôn có sự chuẩn bị chu đáo, siêng năng cần cù và tỉ mỉ, và hơn nữa bên ngoài cũng rất tươi sáng và thuần khiết. Trên thực tế, bạn luôn có niềm tin vào tình yêu, sức nặng của việc chia tay đôi lần làm bạn gục ngã, thế nhưng sau tất cả bạn vẫn có thể đứng dậy một lần nữa và cho phép bản thân tìm kiếm tình yêu mới. Ngoài ra, nếu gặp được người đáng tin cậy, bạn sẽ tình nguyện gánh vác mọi trách nhiệm và nghĩa vụ cùng với người đó.

12 cung hoàng đạo

Nhân Mã

Nhân Mã chính xác là một chú tắc kè hoa đa năng và cá tính ở mọi lĩnh vực.

Bạn sống vui tươi và tự do tự tại tuy nhiên cũng có phần rất cứng đầu. Hơn nữa, một khi đã xác định được mục tiêu, các bạn sẽ hoàn toàn có thể phát huy được tài năng, khả năng sinh tồn và đánh giá bao quát mọi sự việc. Bề ngoài tuy các Nhân Mã đầy sức sống và tươi sáng, nhưng thật chất sau trong thâm tâm các bạn là sự cô đơn và khát vọng lớn lao về tình yêu, cũng chính vì thế các bạn luôn trở nên yếu đuối trước những việc liên quan đến tình cảm.

Ma Kết

Có phần tận tụy, có phần biếng nhác, nhưng nhìn chung Ma Kết là một cung hoàng đạo kiên cường và nhẫn nại.

Các bạn biết cách “nhìn mặt cư xử” và luôn hết lòng vì người khác, tuy nhiên vì dễ dàng nổi nóng nên cũng gây không ít thù hằn. Hơn nữa, do có chính kiến riêng quá mạnh mẽ nên Ma Kết thường phải chọn đi con đường riêng một mình mình. Ngoài ra, tuy thường ngày các bạn rất yêu thích vui chơi giải trí nhưng ngược lại vì rất quý trọng gia đình nên ý chí và quyết tâm hi sinh vì gia đình rất to lớn.

Cung Ma Kết

Bảo Bình

Bảo Bình có lối tư duy logic, khả năng quan sát và khí chất của một người lãnh đạo.

Các bạn có tính trách nhiệm, thông minh và theo đuổi một cuộc sống có kế hoạch rõ ràng. Bản tính vốn gấp gáp tuy nhiên các bạn luôn nỗ lực sống chậm hơn, bên cạnh đó, tuy có phần tự mãn nhưng Bảo Bình luôn quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Trong vấn đề tình cảm, bạn khá kén chọn và luôn mong chờ đối phương là một người cùng mình xây dựng cuộc sống tương lai lý tưởng, chính vì vậy bạn luôn thận trọng và nhẫn nại trong việc lựa chọn và chờ đợi một người phù hợp.

Cung Bảo Bình

Song Ngư

Ở Song Ngư tồn tại hai quan điểm sống song song, một mặt sống rất thực tế, và một mặt lại sống rất mơ mộng, chính vì vậy các bạn sở hữu khả năng tưởng tượng vô cùng phong phú.

Các bạn luôn đặt câu hỏi xoay quanh về cuộc đời mình, và thông qua người đồng hành mà Song Ngư tin tưởng và nhờ cậy, cuộc sống của các bạn có thể thăng hoa hoặc sa ngã. Là một linh hồn yêu sự tự do, bạn vô cùng tài năng và theo đuổi một cuộc sống đầy hoa lệ, tuy nhiên bạn vô cùng cô độc và cố chấp với lối sống chỉ xoay quanh bản thân. Nếu kết đôi với một người mà Song Ngư hoàn toàn hài lòng, bạn sẽ trở nên cầu toàn hơn nữa và có một mối quan hệ khiến bất kỳ ai cũng phải ganh tỵ.

