Tin nóng 27/1: CEO Phương Hằng nhận 'tin dữ' giữa 'ngày vui', con gái Thủy Tiên 'khổ sở' vì mẹ

Bị Trấn Thành 'đay nghiến' chuyện riêng, TLinh tức giận ngay trên sóng truyền hình, chê MC kém duyên

Trong buổi ghi hình trực tiếp chung kết Rap Việt mùa 2 diễn ra vào tối qua (26/1), Trấn Thành bất ngờ hỏi TLinh rằng: "Em hát bài ‘Gái độc thân’ này chỉ là hát thế thôi hay hiện tại đang độc thân?". Ngay sau câu hỏi, nữ rapper đã đáp trả "cực gắt": "Anh có thể hỏi câu hỏi nào khác mà tinh tế hơn được không?".

Dù TLinh đã né tránh chuyện đời tư nhưng Trấn Thành vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục "tấn công" trực tiếp: "Vậy thì em có độc thân không?", khiến TLinh phải bày tỏ hẳn thái độ rằng không muốn trả lời câu hỏi như thế. Đến khi đó, nam MC chương trình mới thực sự dừng lại và nói rằng đó chỉ là "đùa thôi".

Trấn Thành giao lưu cùng TLinh

Xem chi tiết tại đây!

Con gái Thủy Tiên gặp biến cố lớn vì ồn ào ăn chặn tiền từ thiện của mẹ, CĐM phản ứng đầy bất ngờ

Sau khi được giải oan, Thủy Tiên đã có những chia sẻ đầu tiên trên báo chí. Đặc biệt, cô vô cùng đau lòng khi tiết lộ con gái nhỏ Bánh Gạo bị bạn bè lập nhóm chat nói xấu sau ồn ào từ thiện của bố mẹ.

Xem chi tiết tại đây!

Chưa kịp tận hưởng niềm vui tuổi mới, bà Phương Hằng đã khiến CĐM lo ngay ngáy khi phải nhận tin dữ

Tối 26/1, bà Phương Hằng cùng đại gia Dũng Lò vôi đã kỷ niệm ngày sinh nhật cùng nhau. Thế nhưng, cũng chính thời khắc này, tin dữ đã bất ngờ ập đến.

Tối 26/1, bà Phương Hằng cùng chồng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng

Xem chi tiết tại đây!

Nằm không cũng trúng đạn, Đoàn Di Băng ‘khóc dở mếu dở’ vì bị cuốn vào ‘cuộc chiến giới thượng lưu’

Trong một vụ ‘lời qua tiếng lại’ giữa cựu người mẫu Trang Trần cùng một nữ đại gia ‘khét tiếng’ nào đó, Đoàn Di Băng đã bất ngờ bị mang ra làm ‘mốc so sánh’ khiến ‘khổ chủ’ chỉ biết than trời than đất. Theo đó, cựu người mẫu cho rằng nữ ca sĩ quận 7 sang trọng hơn, xứng tầm đại gia hơn và ẩn ý mời người phụ nữ kia ‘qua nhà học hỏi’.

Đoàn Di Băng sở hữu khối tài sản 'đáng nể' và được mệnh danh là 'đại gia quận 7'

Xem chi tiết tại đây!