Tin nóng 4/1: Công an làm việc với Tịnh Thất Bồng Lai, ồn ào tại Đại học RMIT

Xôn xao hình ảnh công an đến tận nơi làm việc với Tịnh Thất Bồng Lai, có cả xe thùng chở phạm nhân

Mới đây, cơ quan công an đã có mặt tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nơi đặt trụ sở của Tịnh Thất Bồng Lai. Buổi làm việc diễn ra nhiều tiếng đồng hồ nhưng không được tiết lộ nội dung. Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: "Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm việc. Khi sự việc được sáng tỏ, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể".

Đại học RMIT cơ sở Hà Nội phải đóng cửa gấp 2 ngày, nghi do sinh viên đe dọa 'đốt trường'

Mới đây, trên trang fanpage có tích xanh và gần 242.000 người theo dõi, một dòng thông báo của trường Đại học Rmit đã khiến nhiều người chú ý.

Dòng thông báo được đăng tải trưa ngày 4/1

Bị tố là tiểu tam cặp với 3 người đàn ông sinh 3 đứa con, nữ ca sĩ Vbiz chính thức lên tiếng

Cư dân mạng đang lan truyền tin nhắn tố cáo nữ ca sĩ Lều Phương Anh là tiểu tam xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Ngay sau đó, Lều Phương Anh đã lên tiếng phản hồi về thông tin trên. Nữ ca sĩ không ngại công khai cả giấy khai sinh của các con để chứng minh bản thân bị vu khống.

