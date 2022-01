Tin tai nạn giao thông hôm nay: Phát hiện người đàn ông tử vong nằm cạnh xe máy giữa lòng đường

Va chạm tại ngã tư, xe taxi vỡ nát đầu xe, xe Innova lật nghiêng dưới đường

Khoảng 6h30 (7/1) xảy ra một vụ va chạm giữa xe taxi với xe ô tô hãng Innova tại ngã tư Tân Mỹ - Đỗ Xuân Hợp (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hậu quả chiếc xe Innova bị lật nghiêng. Rất may sau vụ va chạm không xảy ra thương vong về người nhưng chiếc xe Innova bị lật nghiêng còn xe taxi bị vỡ nát phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn



Quyết không nhường đường, tài xế xe con bất ngờ đâm trực diện đầu xe tải trong lối nhỏ

Theo trích xuất từ camera hành trình chiếc xe tải ghi lại cho thấy, xe tải và xe con cùng đi vào một con ngõ nhỏ từ hai chiều khác nhau. Độ rộng của con ngõ chỉ đủ để 1 trong 2 chiếc xe đi qua, 1 tài xế buộc phải nhường đường, đi lùi về phía sau. Phát hiện xe con đi từ phía ngược chiều vào ngõ, tài xế xe tải đã nhanh chóng cho dừng xe. Lúc này, tài xế xe con không biết vì lý do gì mà đã phóng thẳng, đâm trực diện vào đầu xe tải.

Cú va chạm có vẻ khiến đầu xe tải bị móp nhẹ. Ngay lập tức, tài xế xe tải đã bước xuống xe xem tình hình. Tài xế xe con cũng lùi xe về phía sau.

Người đàn ông chết giữa đường, đưa 3 ô tô quay lại hiện trường điều tra

Khoảng 16h ngày 6/1, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Bứa đoạn gần Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM nghe tiếng động lớn nên chạy ra xem. Tới nơi, người dân phát hiện người đàn ông tử vong, nằm cạnh xe máy giữa lòng đường theo hướng về Cầu Lớn nên báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt ở hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Qua khám nghiệm, công an nghi ngờ ba phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn nên đưa về hiện trường để phục vụ điều tra, xử lý.