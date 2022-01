Vận may 12 cung hoàng đạo trong tháng đầu tiên của năm 2022: Mở đầu

Bạch Dương

Từ khóa: Quản lý bản thân

Trong tháng này, Bạch Dương hãy học cách quản lý bản thân và cho thấy một dáng vẻ đĩnh đạc, cần mẫn của mình. Đừng vì bất cứ lý do nào để mọi người cảm thấy bạn là một người lười nhác và không có chí cầu tiến. Bên cạnh đó đừng lãng phí thời gian và sức lực của bản thân vì những chuyện không cần thiết, hãy tập trung toàn bộ sức lực vào những chuyện thực sự quan trọng.

Những Bạch Dương độc thân trong thời gian này không nên quyết định đối tượng chỉ với ấn tượng đầu tiên. Vì phải trải qua một thời gian đủ lâu chúng ta mới có thể hiểu và nhìn ra được những tính cách thật của một con người. Mặt khác, Bạch Dương của các cặp đôi hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Đây sẽ là một cách thức tuyệt vời để hâm nóng tình cảm nếu các bạn tiếp tục cho đối phương tiếp cận những điểm tốt mới mẻ trong con người thật của mình.

Đây là khoảng thời gian Bạch Dương cần tiết kiệm chi tiêu một cách tối đa và chỉ mở ví khi thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, dành dụm một món tiền cho sau này cũng rất tốt. Người đời thường cho rằng “tiền tài tự gọi tiền tài đến”, chính vì vậy bạn cần dành dụm một khoản để làm nền tảng cho sự phát triển sau này.

Ngày may mắn: 6, 14, 20, 25

Đồ vật may mắn: Đồng hồ đeo tay, đơn hàng online

Địa điểm may mắn: Trung tâm mua sắm, công viên giải trí

Màu sắc may mắn: Trắng, xanh lá

Vận may 12 cung hoàng đạo

Kim Ngưu

Từ khóa: Hãy mơ cao

Tháng 1 năm nay Kim Ngưu cần chuẩn bị cho những ước mơ và hoài bão cao cả của mình. Các bạn không nên vội hài lòng vì những thành quả đã đạt được, hãy mơ cao hơn và quyết tâm vì mục tiêu mới đó. Nếu vững chí và đặt mục tiêu lớn hơn cho bản thân, chắc chắn các bạn sẽ có thể nhanh chân hơn người khác một bước.

Các cặp đôi có Kim Ngưu trong tháng này sẽ hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu, hơn nữa bạn hoàn toàn có thể mong đợi một món quà bất ngờ đến từ đối phương. Mặt khác, những Kim Ngưu độc thân hãy đừng ngần ngại đến các buổi gặp gỡ hay giới thiệu, bởi trong thời gian này hẳn sẽ có người bày tỏ mối quan tâm hoặc tìm cách tiếp cận bạn trước.

Trong tháng này, so với những dạng may mắn khác, các bạn sẽ có may mắn về tiền tài tốt hơn hẳn. Có thể nói đây là khoảng thời gian vật chất đủ đầy trong ví và tài khoản của Kim Ngưu. Thế nhưng bạn cần chú ý, tiền tài dư dả cũng đồng nghĩa chi tiêu cũng thoải mái hơn. Chính vì vậy bạn không nên quá thoải mái và cần tiết kiệm trong chi tiêu hơn.

Ngày may mắn: 7, 14, 18, 24

Đồ vật may mắn: Đồ ăn vặt, tờ báo

Địa điểm may mắn: Khu phố đông người, phương tiện giao thông công cộng

Màu sắc may mắn: Tím violet, xám

Song Tử

Từ khóa: Đường đường chính chính

Dù là khi nào hay bất cứ đâu Song Tử hãy cho thấy dáng vẻ thành thật và chính trực của mình, các bạn không nên dùng bất cứ mánh khóe hay lời nói dối nào để thoát khỏi vấn đề của bản thân. Và hơn nữa nếu có bất cứ lỗi lầm hay sai sót gì hãy thành thật nhận lỗi. Các bạn cần nhớ rằng, của cải mất đi có thể lấy lại được, nhưng sự tín nhiệm của một người thì không.

Những Song Tử độc thân không nên phải lòng quá nhanh với một người mới quen, người đến như cơn gió rồi cũng đi như một cơn gió mà thôi. Mặt khác, những Song Tử đã có đôi hãy gắn bó với người mình yêu hơn, bởi trong thời gian này nếu chỉ cần sơ sẩy một chút đối phương cũng sẽ trở nên “lơ đễnh” trong tình cảm của hai bạn.

Hãy xem xét cẩn thận mỗi lần cần mở ví, hơn nữa các bạn cần cắt giảm mọi chi tiêu cho những việc không cần thiết và chỉ dùng tiền cho những việc thật sự giá trị. Có thể nói, thời điểm này sẽ phù hợp hơn cho Song Tử nghĩ cho tương lai xa hơn là niềm vui trước mắt. Và nếu không cẩn trọng trong chi tiêu, có thể cuối tháng bạn sẽ phải thở dài mệt mỏi khi nhìn số tài khoản hay số bill phải chi trả.

Ngày may mắn: 4, 12, 21, 29

Đồ vật may mắn: Máy vi tính, đồ dùng tỏa mùi hương

Địa điểm may mắn: Tiệm sách, biệt thự

Màu sắc may mắn: Xanh dương, trắng

12 cung hoàng đạo

Cự Giải

Từ khóa: Đầy may mắn

Tháng 1 này thiên thần may mắn sẽ đồng hành cùng Cự Giải, mọi việc bạn hằng mong đợi và cố gắng sẽ có thành quả tốt và sớm thành hiện thực. Dù sẽ có một chút bệnh vặt hay khó khăn cũng đừng lo lắng, bởi tất cả điều này cuối cùng cũng sẽ được giải quyết tốt đẹp.

Những Cự Giải trong các cặp đôi hãy tinh ý với người yêu hơn, bởi không phải bên nhau lâu sẽ thực sự hiểu nhau. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thông cảm cho nhau, đây sẽ là cách tuyệt vời để tình cảm của hai bạn tiến triển bền vững. Mặt khác, Cự Giải độc thân sẽ sớm gặp được nhân duyên tiền định, chính vì thế đừng vội bỏ qua những người bạn vô tình gặp gỡ.

Về mặt tài chính, đây sẽ là một tháng dư dả và đầy lộc may mắn tiền tài cho Cự Giải, bạn sẽ nhận được khá nhiều cơ hội tốt hay may mắn lớn nhỏ trong thời gian sắp tới. Thế nhưng hãy chú ý rằng không nên quá ỷ lại vận may mà lơ là nhiệm vụ trước mắt của bản thân. Bởi dù vận may có tốt đến đâu thì những điều tốt lành này cũng chỉ đến với những người thành tâm và luôn biết cố gắng.

Ngày may mắn: 8, 10, 16, 27

Đồ vật may mắn: Danh thiếp, tiền dành dụm

Địa điểm may mắn: Quán cà phê, tiệm tiện lợi

Màu sắc may mắn: Xanh chuối, xanh dương

Sư Tử

Từ khóa: Bằng sức mạnh của bản thân

Sư Tử đừng nên trông chờ hoặc dựa dẫm quá nhiều vào một ai đó, nếu không tâm trạng của bạn sẽ bị ảnh hưởng, trở nên phiền muộn và lòng tự trọng cũng bị tổn thương vì điều này. Nếu là việc của bản thân thì hãy trực tiếp đứng ra giải quyết, chỉ có bạn mới có thể khám phá và bước đi trên con đường tương lai của chính mình.

Nếu là Sư Tử độc thân, rất có thể thời gian sắp tới bạn sẽ kết giao với một người bạn mới. Tuy nhiên đừng nên vội vàng bỏ qua họ, bạn hãy thử tìm hiểu, trò chuyện hòa hợp cùng đối phương. Còn với cặp đôi Sư Tử, các bạn cần phải cẩn trọng trong lời nói và tránh hành động bộc phát theo cảm tính, một cuộc cãi vã nhỏ nhặt, không đáng có cũng có thể dẫn đến tranh cãi hơn thua cái tôi giữa hai bạn. Dù cho có nghe phải lời nói khiến bạn buồn lòng thì cũng hãy chịu đựng một chút và bỏ qua cho đối phương.

Tháng 1 này có thể vừa là khủng hoảng và vừa là cơ hội dành cho bạn. Đây là thời điểm Sư Tử có nhiều sự biến đổi lớn về mặt tiền tài, rất có thể công việc hoặc nguồn thu nhập chính của bạn sẽ thay đổi, ngoài ra bạn cũng có thể sẽ chuyển đổi phòng ban hoặc đổi hướng sang một ngành nghề khác. Hãy lựa chọn thật thông minh, sáng suốt để không phải hối hận trở về sau.

Ngày may mắn: 6, 13, 19, 26

Đồ vật may mắn: bình giữ nhiệt, smartphone

Địa điểm may mắn: tiệm net, tiệm thức ăn nhanh

Màu sắc may mắn: nâu, đen

12 cung hoàng đạo

Xử Nữ

Từ khóa: Tôi sẽ sống theo phong cách của mình

Điều tốt nhất mà Xử Nữ nên làm trong tháng 1 này chính là hãy âm thầm đấu tranh, bước đi trên con đường riêng của bản thân. Dù mọi người xung quanh có bình luận, bàn tán điều gì đi chăng nữa, bạn cũng đừng nên bận tâm, hãy bỏ ngoài tai mọi điều tiếng, họ không thể nào sống thay cho cuộc đời của bạn. Đừng để ý đến ánh nhìn soi xét của người khác, hãy làm tất cả mọi điều theo cách riêng của bạn, có như vậy bạn mới có thể trông đợi vào một kết quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Nếu là Xử Nữ đã có đôi, các bạn đừng nên quá “bám dính” lấy người yêu, tốt hơn hết là các bạn nên tránh can thiệp quá mức, hãy để đối phương có một chút không gian riêng tư. Còn đối với Xử Nữ độc thân đừng cố gắng ép buộc bản thân nhất định phải có người yêu. Lời khuyên tốt nhất dành cho bạn trong tháng này là hãy lùi lịch hẹn những buổi gặp gỡ hoặc xem mắt lại, nếu không bạn sẽ chỉ làm lãng phí thời gian và tiền bạc của mình mà thôi.

Tháng 1 này sẽ là một tháng xứng đáng để bạn trở nên cực kì thỏa mãn về mặt tiền tài, bạn sẽ có được tiền tài đúng như những gì bạn mong muốn. Nếu có việc gì muốn làm, đừng nên do dự, hãy bắt tay vào làm ngay đi nhé. Một nỗ lực nho nhỏ của bạn cũng sẽ mang lại một kết quả bất ngờ ngoài mong đợi.

Ngày may mắn: 3, 14, 23, 27

Đồ vật may mắn: hoa, các loại đá quý tượng trưng cho Xử Nữ

Địa điểm may mắn: siêu thị, trạm tàu điện ngầm

Màu sắc may mắn: xanh Navy, tím Violet

Theo VKR NEWS