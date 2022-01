Vụ nhóm thanh niên đánh bầm dập 4 cô gái vì mời bia, xin số bị từ chối: 2 người dương tính ma túy

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về vụ việc 1 nhóm thanh niên 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với 4 cô gái chỉ vì bị từ chối cho số điện thoại.

Cụ thể, vụ ẩu đả trên xảy ra tại 1 quán nhậu trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, HCM vào đêm 31/12/2021. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị N.V.A (23 tuổi, quê Thanh Hóa) và chị H.T.L (26 tuổi, quê Tây Ninh) cùng 2 người bạn khác ngồi ăn tại bàn kế bên 1 nhóm nam nữ khoảng 20 người đang tổ chức sinh nhật. Giữa bữa ăn, nhóm này có qua mời bia bàn chị A. và buông lời trêu ghẹo, xin số điện thoại làm quen nhưng bị từ chối. Bực tức, nhóm này buông lời lớn tiếng chửi bới, hắt bia qua bàn chị A. khiêu khích, sau đó thậm chí còn dùng ly uống bia tấn công nhóm chị A.

Vụ việc khiến chị A., chị L. và 1 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Chị L bị thương nặng vùng đầu, đứt gân tay phải nhập viện cấp cứu

Theo lời chị A. thuật lại với báo PLO, thời điểm đó có khoảng 5-6 thanh niên đến mời uống bia. Tuy nhiên, nhóm thanh niên đi mỗi người một lượt khiến bàn chị A không thể uống nổi và sau đó từ chối: 'Chúng tôi uống 1 vài ly đầu nhưng sau đó uống không nổi nữa nên từ chối thì 1 bạn nam tức quá đổ bia xuống đất, đập bể ly rồi chửi bới và cùng các bạn nữ vào đánh'.

Cũng theo chị A, nhóm người trực tiếp đánh chị A và chị L gồm 3 nữ và 1 nam. Các nạn nhân sau đó không trình báo cơ quan công an tuy nhiên sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức vào cuộc xác minh, mời những người liên quan về trụ sở làm rõ.

Nhóm thanh niên hành hung dã man các cô gái ngay tại quán nhậu

4 đối tượng ra tay đánh đập nhóm chị A. sau đó được xác nhận là Tống Hoàng H. (26 tuổi), Nguyễn Thị Khánh L. (24 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức), Huỳnh Ngọc Ánh T. (28 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Xuân M. (20 tuổi, quê Cà Mau).

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra nhanh, H. và 1 người khác trong nhóm tấn công chị A. dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.